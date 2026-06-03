Никакой не "крижовник": как правильно назвать колючий ягодный куст на украинском

Вы узнаете:
- Как сказать "крыжовник" на украинском
- Где чаще всего используют эти ягоды
На рынках и просто в быту до сих пор можно услышать знакомое с детства название "крыжовник", однако языковые нормы давно определили: эта форма является русифицированной и не относится к литературному украинскому языку. В словарях закреплен собственный эквивалент — аґрус, именно так правильно называть этот колючий ягодный куст.
Несмотря на долгую историю русификации, оставившую след в бытовой речи, украинский язык сохранил собственное название растения. Крыжовник принадлежит к семейству крыжовниковых, является близким родственником смородины и отличается разнообразием сортов: от зеленых и желтых ягод до насыщенно-красных и темно-фиолетовых, пишет "24 канал".
В речи нормативными являются словосочетания "куст крыжовника", "собирать крыжовник", "варенье из крыжовника". Форма "крыжовник" возникла под влиянием русского языка и не считается литературной. В то же время в некоторых регионах встречаются и другие народные названия — "гогодзи" или "берсен", однако общепринятым вариантом остается именно "агрус".
Как используют плоды крыжовника
Ягоды крыжовника ценят за кисло-сладкий вкус и универсальность. Их употребляют в свежем виде, добавляют в десерты, выпечку, домашние соусы, готовят компоты, джемы, желе и варенье. В некоторых рецептах крыжовник используют даже для маринадов и мясных блюд. Благодаря витаминам и клетчатке эту ягоду часто называют одной из самых полезных в саду.
Поэтому когда возникает вопрос, как правильно назвать знакомое растение, ответ однозначен: крыжовник — исконный, благозвучный и нормативный украинский вариант.
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Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
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