Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Дарья Пшеничник
31 мая 2026, 11:48
Специалисты объясняют, что слово "алло" исторически использовалось для проверки связи.
Как правильно начинать телефонный разговор

Вы узнаете:

  • Почему не стоит начинать разговор со слова "алло"
  • Как его лучше заменить

В повседневном общении многие до сих пор начинают телефонный разговор со слова "алло". Оно стало настолько привычным, что воспринимается как универсальная формула вежливости. Но специалисты по языковому и деловому этикету отмечают, что в современной коммуникации такое начало часто выглядит неуместным, особенно когда речь идет о рабочих звонках или разговорах с людьми, которых вы не знаете.

Первые секунды контакта формируют впечатление о собеседнике, и именно они задают тон всему дальнейшему разговору. Об этом пишет ТСН.

Почему "алло" считают неудачным вариантом

Эксперты напоминают, что исторически слово "алло" использовали для проверки связи — фактически как запрос "слышно ли меня". Во времена мобильной связи такая функция утратила актуальность, а само слово перестало нести смысл. В деловом контексте оно звучит безлично и не дает собеседнику никакой информации о том, кто отвечает на звонок.

Как правильно отвечать на звонок

Специалисты советуют заменять "алло" естественным приветствием и, при необходимости, кратким представлением. Вежливое "Добрый день", спокойное "Слушаю вас" или вариант с уточнением — например, "Добрый день, Елена слушает" — сразу создают ощущение упорядоченности и уважения.

В корпоративной среде уместно также называть компанию, что помогает собеседнику быстрее сориентироваться.

Почему первые слова имеют значение

Психологи отмечают, что первое впечатление формируется за считанные секунды. Резкое "алло", грубый тон или молчание в начале разговора способны создать напряжение еще до того, как люди перейдут к сути. Зато спокойное приветствие и ровная интонация помогают настроить собеседника на конструктивный диалог. Особенно это важно во время рабочих звонков, когда каждая деталь влияет на восприятие профессионализма.

Специалисты также предостерегают от ответа раздраженным голосом, чрезмерной громкости, вопросов типа "кто это" или "что нужно" и длинных пауз перед началом разговора. Приветствие должно звучать первым — это базовая норма этикета.

Как правильно начинать разговор, когда звоните вы

Этикет касается не только ответа на звонок. Если инициатором являетесь вы, стоит сразу поздороваться, назвать себя и кратко объяснить цель звонка. Такой подход демонстрирует уважение к времени другого человека и делает общение предсказуемым и комфортным.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

