Чудодейственное средство за гроши: как перекись водорода отмоет весь дом

Как перекись водорода может заменить бытовую химию — как убрать в доме, удалить пятна, продезинфицировать поверхности и освежить вещи простыми способами.

Перекись водорода в быту

О чем вы узнаете:

Как перекись водорода помогает в домашней уборке

Где его можно использовать вместо бытовой химии

Флакончик перекиси водорода есть почти в каждой домашней аптечке. Это средство может помочь во время уборки. Перекись — это прекрасный и безопасный антисептик. Она легко убивает вирусы, микробы и плесень, поэтому вам не придется вдыхать вредную магазинную химию. Главред расскажет более подробно.

Перекись водорода — это мощное средство для дезинфекции, которое не отравляет воздух и не вредит природе, — объясняет эксперт по уборке и автор полезного блога Retro Housewife Goes Green Лиза Шарп. Она уверяет, что это средство идеально отмывает весь дом. видео дня

Кухня без жира: как отмыть сложные загрязнения

Перекись водорода поможет очистить сложные поверхности и деликатную посуду:

Как отмыть противень от жира

Специалист по клинингу и бывший руководитель крупной клининговой компании Dallas Maids Алекс Варела советует смешать перекись с обычной содой, чтобы получилась густая кашица. Нанесите ее на жирные места или пригоревшую пищу, оставьте на ночь (примерно на 8 часов), а затем просто сотрите грязь мягкой губкой.

Спасение для старого фарфора

Если белые тарелки пожелтели со временем, а чашки потемнели от чая, смешайте три ложки соды и одну ложку перекиси. Осторожно потрите этой пастой грязные места — и посуда снова станет белой.

Ванная комната без химии: чистка сантехники и швов

Здесь перекись легко заменит дорогие и едкие спреи:

Дезинфекция зубных щеток

Эксперт по уборке Лиза Шарп напоминает, что на щетках скапливается много бактерий. Налейте немного перекиси в стакан, окуните туда щетку щетиной вниз на несколько минут, а затем хорошо промойте водой.

Мытье унитаза

Средство прекрасно удаляет налет, ржавчину и неприятный запах. Просто налейте перекись в унитаз, подождите несколько минут, потрите щеткой и смойте.

Чистка швов между плиткой

Смешайте перекись с содой и нанесите старой зубной щеткой на темные швы. Эксперт по чистоте Алекс Варела советует подождать полчаса, а затем потереть швы круговыми движениями — вся грязь уйдет.

Стирка без пятен: как использовать перекись для одежды

Перекись работает как мягкий отбеливатель, поэтому она незаменима для одежды:

эффективно выводит пятна от пота, крови, сока или еды

может осветлять ткань, поэтому не подходит для ярких вещей

Перед использованием обязательно проверьте средство на незаметном участке ткани.

Очистка стиральной машины

Если внутри появился неприятный запах или плесень, налейте в барабан два стакана перекиси и запустите пустую стирку на самом длинном режиме.

Чистота в спальне: матрасы и подушки

Подушки из перьев и пуха нельзя стирать как обычные вещи. Их можно освежить вручную в ванне с добавлением перекиси водорода.

Также раствор перекиси с водой (1:1) в распылителе можно использовать для обработки матраса. Это поможет убрать запахи и частично продезинфицировать поверхность.

Универсальный спрей для всего дома

Блогер и эксперт Лиза Шарп отмечает, что этим средством можно протирать почти все — от столов и разделочных досок до смесителей в ванной.

Смешайте перекись водорода и воду в пропорции 1:1. Распылите на поверхность, подождите 5 минут, а затем вытрите тряпкой.

Для приятного запаха можно добавить несколько капель эфирного масла. Но стоит быть осторожными: некоторые масла могут вызвать аллергию у детей или домашних животных.

Об источнике: SouthernLiving SouthernLiving — это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

