Чудодейственное средство за гроши: как перекись водорода отмоет весь дом

Флакончик перекиси водорода есть почти в каждой домашней аптечке. Это средство может помочь во время уборки. Перекись — это прекрасный и безопасный антисептик. Она легко убивает вирусы, микробы и плесень, поэтому вам не придется вдыхать вредную магазинную химию. Главред расскажет более подробно.
Перекись водорода — это мощное средство для дезинфекции, которое не отравляет воздух и не вредит природе, — объясняет эксперт по уборке и автор полезного блога Retro Housewife Goes Green Лиза Шарп. Она уверяет, что это средство идеально отмывает весь дом.
Кухня без жира: как отмыть сложные загрязнения
Перекись водорода поможет очистить сложные поверхности и деликатную посуду:
Как отмыть противень от жира
Специалист по клинингу и бывший руководитель крупной клининговой компании Dallas Maids Алекс Варела советует смешать перекись с обычной содой, чтобы получилась густая кашица. Нанесите ее на жирные места или пригоревшую пищу, оставьте на ночь (примерно на 8 часов), а затем просто сотрите грязь мягкой губкой.
Спасение для старого фарфора
Если белые тарелки пожелтели со временем, а чашки потемнели от чая, смешайте три ложки соды и одну ложку перекиси. Осторожно потрите этой пастой грязные места — и посуда снова станет белой.
Ванная комната без химии: чистка сантехники и швов
Здесь перекись легко заменит дорогие и едкие спреи:
Дезинфекция зубных щеток
Эксперт по уборке Лиза Шарп напоминает, что на щетках скапливается много бактерий. Налейте немного перекиси в стакан, окуните туда щетку щетиной вниз на несколько минут, а затем хорошо промойте водой.
Мытье унитаза
Средство прекрасно удаляет налет, ржавчину и неприятный запах. Просто налейте перекись в унитаз, подождите несколько минут, потрите щеткой и смойте.
Чистка швов между плиткой
Смешайте перекись с содой и нанесите старой зубной щеткой на темные швы. Эксперт по чистоте Алекс Варела советует подождать полчаса, а затем потереть швы круговыми движениями — вся грязь уйдет.
Стирка без пятен: как использовать перекись для одежды
Перекись работает как мягкий отбеливатель, поэтому она незаменима для одежды:
- эффективно выводит пятна от пота, крови, сока или еды
- может осветлять ткань, поэтому не подходит для ярких вещей
Перед использованием обязательно проверьте средство на незаметном участке ткани.
Очистка стиральной машины
Если внутри появился неприятный запах или плесень, налейте в барабан два стакана перекиси и запустите пустую стирку на самом длинном режиме.
Чистота в спальне: матрасы и подушки
Подушки из перьев и пуха нельзя стирать как обычные вещи. Их можно освежить вручную в ванне с добавлением перекиси водорода.
Также раствор перекиси с водой (1:1) в распылителе можно использовать для обработки матраса. Это поможет убрать запахи и частично продезинфицировать поверхность.
Универсальный спрей для всего дома
Блогер и эксперт Лиза Шарп отмечает, что этим средством можно протирать почти все — от столов и разделочных досок до смесителей в ванной.
Смешайте перекись водорода и воду в пропорции 1:1. Распылите на поверхность, подождите 5 минут, а затем вытрите тряпкой.
Для приятного запаха можно добавить несколько капель эфирного масла. Но стоит быть осторожными: некоторые масла могут вызвать аллергию у детей или домашних животных.
Об источнике: SouthernLiving
SouthernLiving — это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.
