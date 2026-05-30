Приметы о волосах: почему домашняя стрижка мужа разрушает брак

Можно ли жене стричь мужа и какие последствия приписывают народные приметы, а также почему не рекомендуется вырывать седину и ложиться спать с мокрой головой.

https://glavred.info/primety/prikmeti-pro-volossya-chomu-domashnya-strizhka-cholovika-ruynuye-shlyub-10769030.html Ссылка скопирована

Приметы о волосах / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему жене не стоит стричь мужа дома

Что нельзя делать с волосами по примет

Многие женщины считают, что подстричь мужа дома — это просто и экономно, ведь мужские прически не такие сложные, как женские. Однако народные приметы гласят, что из-за такой домашней стрижки в семье могут начаться серьезные ссоры и проблемы. Наши предки верили, что волосы обладают особой силой, и если прикасаться к ним ножницами, не зная дела, можно испортить отношения. Главред расскажет об этом подробнее.

На ТСН отмечают, что большинство старых суеверий о волосах появились для того, чтобы защитить семью от бед и сохранить любовь.

видео дня

Почему жене нельзя стричь мужа дома

В древности верили, что в волосах мужчины скрывается его жизненная сила и энергия, которая связывает его с семьей. Если его стрижет собственная жена, это может плохо повлиять на их совместную жизнь.

Вот к чему, по приметам, может привести стрижка мужа женой:

Муж охладеет к жене: он может стать равнодушным, перестать ценить семью, а со временем — даже уйти из дома.

Уменьшится продолжительность жизни: каждая такая стрижка якобы отнимает у мужчины здоровье и сокращает жизнь.

Появятся измены: люди верили, что из-за этого мужчина может начать заглядываться на других женщин.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Какие еще действия с волосами считаются нежелательными по приметкам

Народные приметы имеют правила и для женщин, которых многие стараются соблюдать даже сегодня.

Не вырывайте первую седину

Если заметили первый седой волос, лучше его не трогать. Раньше верили, что вырванная седина только ускорит старость и отнимет у женщины счастье.

Не стригите себя сами

Стричь собственные волосы — к плохим и неотвратимым переменам в жизни.

Не ложитесь спать с мокрой головой

Если лечь спать сразу после мытья головы, это может навлечь на человека неприятности и проблемы.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред