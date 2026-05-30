РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

Мониторинговые каналы писали, что взрывы раздавались в разных районах Таганрога и Армавира.

https://glavred.info/world/rf-atakovali-drony-pod-udarom-aviazavod-v-taganroge-i-neftebaza-v-armavire-10768931.html Ссылка скопирована

Дроны наведались в Таганрог и Армавир / Иллюстративное фото. Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Кратко:

На территории порта в Таганроге произошло возгорание танкера

Атакована нефтебаза ООО "Южная нефтяная компания" в Армавире

В ночь на субботу, 30 мая, беспилотники ударили по нефтяной инфраструктуре города Таганрог Ростовской области России. Также под удар попала нефтебаза в Краснодарском крае в Армавире. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, который опубликовал соответствующие ролики.

"На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. видео дня

Мониторинговые каналы писали, что взрывы раздавались в разных районах Таганрога. Местные жители сообщали о звуках летящих дронов и взрывах в районе порта и авиационного завода.

Атаку подтвердили и местные власти. По их данным, на "на территории порта произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания".

Кроме Таганрога российская ПВО сбивала беспилотники еще в нескольких районах Ростовской области.

Ночью также была атакована нефтебаза ООО "Южная нефтяная компания" в Армавире Краснодарского края РФ. Масштабы ущерба на этом объекте пока неизвестны.

Смотрите видео ударов по РФ

Как удары Украины могут повлиять на общественные настроения в РФ

Главред писал , что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, россияне могут уезжать из Москвы после ударов Сил обороны и наконец снять "розовые очки".

Но это произойдет только после десятка атак на российскую столицу. Тогда жители Москвы могут заговорить о том, что война заходит куда-то не туда. Поэтому для этого нужно время и определенные усилия, и наши военные сейчас над этим работают.

Удары вглубь России — последние новости

Напомним, Главред писал, что 24 мая Силы обороны Украины успешно атаковали НПС "Второво" во Владимирской области — промежуточную продуктоперекачивающую станцию, входящую в инфраструктуру ПАО "Транснефть".

Ранее, в ночь на 23 мая, Силы обороны нанесли удар по порту Новороссийска. В результате удара известно о поражении нефтяных терминалов и боевых кораблей противника.

Недавно также Силы обороны Украины нанесли дальнобойные удары по объекту российской нефтепереработки. Под ударом оказался Сизранский НПЗ. Расстояние до этого завода от границы Украины составляет более 800 километров.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред