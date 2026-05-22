Москва опустеет на фоне мощных атак ВСУ: эксперт назвал условие

Что сказал Ступак:
- Украина должна продолжать атаковать Москву дронами
- Чтобы сломить сознание россиян, нужен десяток новых ударов
- Только постоянные атаки заставят россиян осуждать войну
Украина активизировала удары по территории страны-агрессора России. В частности, дроны часто долетают до Москвы и области. Пока речь не идет о том, что после нескольких следующих ударов российская столица опустеет, однако Украина должна к этому стремиться.
Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, ВСУ придется еще десяток раз атаковать Москву, чтобы в сознании россиян начало что-то ломаться.
Только тогда, когда атаки на Москву станут невыносимыми, они начнут публично осуждать войну, по крайней мере, в курилках и кабинетах.
"Только после десятка атак в России могут заговорить о том, что война заходит куда-то не туда. Поэтому для этого нужно время и определенные усилия, и наши военные сейчас над этим работают", — добавил Ступак.
Почему Кремль пытается скрыть удары по Москве
Главред писал, что, по словам Ивана Ступака, российские власти заняли "позицию страуса", то есть прячут голову в песок и предпочитают не говорить о последствиях ударов по Москве.
Сейчас в столицу РФ могут перебрасывать дополнительные комплексы из других регионов, а в Кремле, вероятно, считают массированную атаку беспилотников одноразовой акцией и рассчитывают, что Украина не сможет повторить подобный сценарий.
Атаки ВСУ на Москву — последние новости
Ранее, в ночь на 17 мая, в России прогремела серия мощных взрывов. Под массированной атакой беспилотников оказались Москва и Подмосковье. Российские власти уже назвали эту атаку самой масштабной с начала полномасштабной войны.
Напомним, Главред писал, что этот удар по Москве стал очередным подтверждением того, что возможности Украины растут, а российская система безопасности все чаще дает сбои.
После этого стало известно, что в Кремле продолжается "информационный блэкаут" после удара украинских дронов по Москве 17 мая. Российское руководство демонстрирует признаки слабости и потери уверенности.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
