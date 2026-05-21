Режим Лукашенко рассыплется: экс-сотрудник СБУ раскрыл неожиданный сценарий

Украина может помочь белорусам из полка имени Кастуся Калиновского, которые сейчас воюют за ВСУ.

Украина может ответить на агрессию Беларуси

Важное из заявлений Ступака:

Вступление Беларуси в войну приведет к падению режима Лукашенко

Украина может помочь патриотам Беларуси из полка имени Калиновского

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал вероятность вступления Беларуси в войну с Украиной.

"Первые две недели с момента вступления Беларуси в войну станут последними неделями жизни белорусского режима. Вступление в войну будет тем неправильным ходом в карьере Лукашенко, который приведет к падению его режима", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что если белорусские войска попытаются прорвать границу, Украина могла бы помочь белорусам из полка имени Кастуся Калиновского, которые сейчас воюют за ВСУ, вернуться домой и "дать им столько оружия, сколько они смогут унести".

"И пусть бы заходили в первый населенный пункт, захватывали райотдел милиции, раздавали оружие жителям и уже бо́льшим количеством людей шли к следующему населенному пункту, и т.д. И это будут действовать белорусские патриоты, граждане Беларуси, не Украина – Украина может им разве что помочь. Все это, безусловно, сыграет против Лукашенко", - добавил Ступак.

Есть ли угроза наступления из Беларуси: мнение Ягуна

Генерал-майор запаса СБУ и директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун считает, что Беларусь не будет перебрасывать войска через заболоченные участки на территорию Украины.

Он отметил, что любые крупные скопления войск в приграничных лесах быстро станут заметны современными системами наблюдения — дронами и тепловизорами, поэтому скрытое передвижение больших подразделений невозможно.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

