Какие украинские фамилии имеют клеймо изгнанника: они сохранились до наших дней

Раньше людей часто оценивали по их поступкам и давали им соответствующие прозвища.

История украинских фамилий

Все украинские фамилии имеют уникальную историю происхождения. Они присваивались за определенные умения, особенности характера и внешности, но есть и такие, которые давали только изгнанникам.

Главред решил разобраться, какие фамилии когда-то давали изгнанникам.

Какие фамилии указывают на то, что предки были изгнанниками

Лингвист Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что в древности людей часто оценивали по их статусу, поведению и поступкам. В частности, если человек совершил что-то постыдное, то получал соответствующую фамилию.

Он также назвал родовые имена, которые давали тем, кого изгнали из общины. Например:

Изгнанник

Эту фамилию обычно давали людям, совершившим тяжкое преступление и изгнанным за пределы общины. Подобное клеймо закреплялось и за потомками таких людей. Сейчас количество носителей этого родового имени составляет 75 человек.

Бурлака

В древности "бурлаками" становились люди, которые в силу определенных жизненных обстоятельств разрывали связи со своей общиной. Такие люди также не имели собственной земли, дома и семьи. Со временем это слово приобрело новое значение, и так стали называть людей, которые нанимались на сезонные работы или уходили на Запорожскую Сечь. Сейчас в Украине проживает 7 276 человек с такой фамилией. Она упоминается среди репрессированных, руководства УССР и депутатов Верховной Рады.

Чужак

Такую фамилию давали изгнанникам из других краев, которые пытались прижиться на новом месте. Таким людям было трудно стать своими в новом обществе. Сейчас только 68 украинцев носят эту фамилию. Что интересно, почти все они живут в Ивано-Франковской области.

Безродный

Эту фамилию давали людям, которые приезжали издалека и никто не знал их предков, или когда член семьи совершал позорное преступление, и его публично отрекались. Количество носителей такого родового имени в настоящее время составляет 168 человек. Оно также встречается среди православного духовенства и репрессированных.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 — 27 мая 1993) — выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимике, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий — их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла в свет его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий.

