Сильные грозовые дожди обрушатся на Украину: какие регионы будут плавать

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается в ближайшие дни.

Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

Какая будет погода 22 мая

Где температура воздуха поднимется до +30 градусов

В каких областях будут дожди с грозами и градом

Погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ожидается низкое атмосферное давление и нестабильная погода.

Погода 22 мая

Погода в Украине в пятницу, 22 мая, будет жаркой. Температура воздуха поднимется до 24-28 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке — 25-30 градусов тепла. На территории западных областей будет прохладнее — 20-24 градуса тепла.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 22 мая

Погода в Киеве 22 мая будет нестабильной. В этот день ожидается кратковременный грозовой дождь.

Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: meteoprog

"Помните, что такой, казалось бы, небольшой дождик за считанные минуты может перейти в сильный ливень! День прогреется до +28 градусов", - говорится в сообщении.

Погода в Украине — прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.

Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Подробный прогноз на ближайшие четыре дня — с 19 по 22 мая — опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напомним, 17 мая в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

