РФ хочет использовать Германию для давления на Украину: в чем замысел Кремля

Россияне создают искусственный дефицит для европейцев, чтобы удары Украины прекратились.

Москва создает искусственные проблемы для Германии

Что сообщил Гардус:

Россия давит на Германию из-за поставок нефти из Казахстана

Украина не наносила ударов по северной ветке нефтепровода

"Дружба" исправна и готова к транспортировке сырья

Страна-агрессор Россия пытается использовать нефтепровод "Дружба" и Казахстан как рычаг давления на Германию для изменения ее политической позиции относительно ударов Украины по территории врага.

Об этом в интервью Главреду рассказал специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус. По его словам, поскольку Германия получает через нефтепровод нефть из Казахстана, Москва сознательно создает дефицит и приостановила транзит для Берлина.

Нефтепровод "Дружба"

"Без сомнения, это вполне преднамеренные действия Москвы. Технических причин для прекращения транзита не было. Украина не наносила ударов по северной ветке нефтепровода "Дружба". Таких фактов нет, даже российская пропаганда не делала подобных заявлений", — подчеркнул эксперт.

Гардус отметил, что нефтепровод работает, он технически исправен и транспортировка нефти может продолжаться. Поэтому причина прекращения транзита политическая.

Как удары ВСУ по НПЗ России запускают эффект домино

Главред писал, что, по словам Максима Гардуса, удары по российской нефтяной инфраструктуре все сильнее влияют не только на экспортные возможности Кремля, но и на всю систему нефтедобычи и переработки внутри страны.

Поэтому в случае усиления ударов по нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре Россия теряет возможность вывозить нефть за границу и вынуждена переориентировать ее переработку внутри страны.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что 21 мая в Сизране прогремели взрывы. После атаки дронов вспыхнул пожар. Местные жители сообщают, что горит одна из установок переработки нефти на Сизранском НПЗ.

Ранее, 20 мая, в Нижегородской области прогремели взрывы в Кстово. Под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". Зафиксировано поражение на территории.

Накануне стало известно, что среди приоритетных целей ВСУ — НПЗ и порты, в результате ударов по которым у РФ все меньше возможностей для добычи нефти и заработка денег.

О персоне: Максим Гардус Максим Гардус – украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран. Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

