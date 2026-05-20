Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

Водителям авто дали важный совет

Вы узнаете:

Кондиционер в жаркую погоду увеличит расход топлива не намного

Весной водителям автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями дали неожиданный совет.

При поездках по скоростным трассам лучше держать окна закрытыми, пишет издание Express.

Хотя свежий ветер в салоне создаёт приятное ощущение, открытые окна на высокой скорости ухудшают аэродинамику машины и заставляют двигатель работать сильнее, что напрямую увеличивает расход топлива — до 20% по данным предыдущих исследований.

При этом включение кондиционера в жаркую погоду расход топлива увеличит меньше, чем езда с открытыми окнами, поэтому закрытые стекла и работающий кондиционер оказываются более экономичным вариантом.

В современных автомобилях управлять окнами можно через дверные кнопки, центральную консоль или мультимедийную систему.

Совет прозвучал на фоне рекордного роста цен на бензин и дизель, который бьёт по семейным бюджетам и заставляет водителей искать любые способы экономии топлива.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

