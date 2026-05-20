Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

Алексей Тесля
20 мая 2026, 18:29
Хотя свежий ветер в салоне создаёт приятное ощущение, открытые окна на высокой скорости ухудшают аэродинамику авто.
Водителям авто дали важный совет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  При поездках по скоростным трассам лучше держать окна закрытыми
  Кондиционер в жаркую погоду увеличит расход топлива не намного

Весной водителям автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями дали неожиданный совет.

При поездках по скоростным трассам лучше держать окна закрытыми, пишет издание Express.

Хотя свежий ветер в салоне создаёт приятное ощущение, открытые окна на высокой скорости ухудшают аэродинамику машины и заставляют двигатель работать сильнее, что напрямую увеличивает расход топлива — до 20% по данным предыдущих исследований.

При этом включение кондиционера в жаркую погоду расход топлива увеличит меньше, чем езда с открытыми окнами, поэтому закрытые стекла и работающий кондиционер оказываются более экономичным вариантом.

В современных автомобилях управлять окнами можно через дверные кнопки, центральную консоль или мультимедийную систему.

Совет прозвучал на фоне рекордного роста цен на бензин и дизель, который бьёт по семейным бюджетам и заставляет водителей искать любые способы экономии топлива.

Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.

Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессе

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

