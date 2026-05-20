Кинофест 'Миколайчук OPEN' объявил фильмы-участники международного конкурса

Пятый фестиваль зрительского кино "Миколайчук OPEN", который в этом 2026 пройдет в Черновцах с 13 по 20 июня, объявил фильмы-участники международного полнометражного конкурса.
Как отметили в пресс-службе фестиваля, в нынешнем году за главную награду будут бороться восемь фильмов из Украины, Великобритании, Южной Кореи, Мексики, Китая, Бразилии, Румынии и Кипра.
Среди них хиты с престижных мировых фестивалей – Берлинале, Роттердама, Sundance, Tribeca и Annecy. Победителя конкурса определит зрительское голосование, а сам фильм-лауреат получит 1500 долларов и статуэтку – "Железного Миколайчука".
Также фильмы будет оценивать профессиональное международное жюри, состав которого будет объявлен в ближайшее время.
В международный полнометражный конкурс "Миколайчук OPEN" 2026 вошли:
- "Королева на море" (Великобритания, реж. Лэнс Хаммер) – драма-призер Берлинале с Жюльет Бинош в одной из ключевых ролей. В центре сюжета – женщина Аманда и ее отчим Мартин, которые оказываются по разные стороны сложной моральной дилеммы, касающейся их страдающей деменцией матери и жены Аманды.
- "Наш дом в огне" (Украина, реж. Олеся Билецкая) – драма о начале полномасштабного вторжения России в Украину, рассказывающая историю Софии, молодой украинской певицы, которая пытается покорить Лос-Анджелес. Она впервые за четыре года приезжает в Киев именно в момент начала большой войны. Это оставляет ее перед трудным выбором между карьерой и домом, безопасностью и любовью.
- "О людях и мясе" (Южная Корея, реж. Ян Джонхен) – feel good movie из программы Tribeca-2025. У-сик и Хен-джун, двое пожилых мужчин, выживающих благодаря сдаче вторсырья, знакомятся с продавщицей овощей Хва-джин. Их объединяют общие беды: нищета, одиночество и постоянный голод. Они разрабатывают дерзкий план – ужинать дорогим мясом в заведениях и сбегать, не расплатившись. Их маленькая авантюрная серия не только дарит им радость и крепкую дружбу, но и возвращает утраченный вкус к жизни.
- "Рок, трава и тачки" (Мексика, реж. Х. М. Кравиото) – мокьюментари на основе реальных событий о Мексиканском Вудстоке из программы фестиваля в Гвадалахаре-2025. В центре сюжета – двое друзей, Хустино и Эль Негро, которые хотели устроить автогонки и небольшой концерт, чтобы совершить дело всей своей жизни. Но все пошло не по плану, и маленькая авантюра и недостаток опыта вписали героев в историю как организаторов самого масштабного концерта в истории Мексики – фестиваля Авандаро.
- "Сердце тьмы" (Франция, Бразилия, реж. Рожериу Нунес) – анимационная адаптация романа Джозефа Конрада. Нунес пропускает произведение через деколониальную оптику и переносит события в бразильские фавелы в недалекое будущее. Марлон, молодой лейтенант местной полиции, получает задание разыскать капитана Курца – загадочную фигуру, исчезнувшую при невыясненных обстоятельствах во время полицейского рейда. Свою миссию Марлон должен выполнить на лодке в компании сержанта Медейроса – офицера с сомнительными моральными принципами. Вместе они отправляются в опасное путешествие по маргинализированной периферии Рио.
- "Теперь я ее знаю" (Китай, реж. Луси Сяо) – эксцентричная комедия из программы Роттердамского кинофестиваля-2026. Шии никогда не знал своей матери – вплоть до своего 18-летия, когда внезапно нашел ее дневник. На страницах раскрываются забавные и романтические авантюры этой женщины. Погружаясь в историю с головой, Шии узнает тайну, которая полностью переворачивает все, во что он верил раньше.
- "Три дня в сентябре" (Румыния, реж. Тудор Джурджу) – свадебная драма из программы Роттердама-2026 от основателя и директора Трансильванского международного кинофестиваля в Румынии. Фильм рассказывает о Бьянке, чей мир разлетается на куски, когда любовница ее жениха врывается прямо на их свадьбу. Центральный эпизод фильма снят одним кадром продолжительностью более 60 минут.
- "Держись за меня" (Кипр, Дания, Греция, США, реж. Мирсини Аристиду) – семейная летняя драма из программы Sundance-2026. Это история 11-летней Ирис, которая наслаждается свободой, проводя дни на улицах вместе со старшей подругой Данаей. Но все меняется, когда девочка узнает, что ее отец Арис, который давно отдалился от семьи, приехал в город на похороны своего отца.
"Каждый год мы смотрим сотни фильмов, чтобы выбрать лишь несколько картин, которые будут бороться за внимание зрителей и сердца жюри на Mykolaichuk OPEN. В этом году в подборку вошли фильмы из восьми разных стран, охватывающие огромную палитру тем и историй. От спортивно-музыкальной авантюры до семейных драм различной степени накала", – прокомментировал выбор программный директор фестиваля Алекс Малышенко.
Отметим, также в рамках фестиваля Mykolaichuk OPEN состоится украинская премьера фильма-победителя Берлинале-2026 "Желтые листья" Илькера Чатака. В то же время в рамках национального конкурса короткометражных фильмов покажут 18 украинских фильмов, а в день рождения Ивана Миколайчука можно будет посмотреть легендарный "Вавилон ХХ" с участием музы фестиваля Таисии Литвиненко.
О кинофестивале: "Миколайчук OPEN"
"Миколайчук OPEN" - это крупный международный фестиваль зрительского кино, который проходит ежегодно в июне в Черновцах. Событие направлено на популяризацию качественного украинского и зарубежного кино для широкой аудитории.
Конофестиваль основан в 2022 году. Это первый крупный украинский кинофестиваль, который состоялся в офлайн-формате после начала полномасштабного вторжения.
Главная цель - показать, что зрительское (жанровое, авторское, массовое) кино может быть умным, качественным и актуальным.
Проводится в Черновцах - на родине легендарного украинского актера и режиссера Ивана Миколайчука, в честь которого и назван фестиваль.
Включает национальные и международные конкурсы, показы полнометражных и короткометражных фильмов, а также встречи с создателями кино.
Выбор лучших фильмов часто определяется голосованием самих зрителей, что подчеркивает концепцию "зрительского" кино.
