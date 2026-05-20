Кинофест 'Миколайчук OPEN' объявил фильмы-участники международного конкурса

Кинофестиваль пройдет в Черновцах с 13 по 20 июня

В день рождения Миколайчука можно будет посмотреть "Вавилон ХХ"

Пятый фестиваль зрительского кино "Миколайчук OPEN", который в этом 2026 пройдет в Черновцах с 13 по 20 июня, объявил фильмы-участники международного полнометражного конкурса.

Как отметили в пресс-службе фестиваля, в нынешнем году за главную награду будут бороться восемь фильмов из Украины, Великобритании, Южной Кореи, Мексики, Китая, Бразилии, Румынии и Кипра.

Среди них хиты с престижных мировых фестивалей – Берлинале, Роттердама, Sundance, Tribeca и Annecy. Победителя конкурса определит зрительское голосование, а сам фильм-лауреат получит 1500 долларов и статуэтку – "Железного Миколайчука".

Также фильмы будет оценивать профессиональное международное жюри, состав которого будет объявлен в ближайшее время.

В международный полнометражный конкурс "Миколайчук OPEN" 2026 вошли:

"Королева на море" (Великобритания, реж. Лэнс Хаммер) – драма-призер Берлинале с Жюльет Бинош в одной из ключевых ролей. В центре сюжета – женщина Аманда и ее отчим Мартин, которые оказываются по разные стороны сложной моральной дилеммы, касающейся их страдающей деменцией матери и жены Аманды.

"Наш дом в огне" (Украина, реж. Олеся Билецкая) – драма о начале полномасштабного вторжения России в Украину, рассказывающая историю Софии, молодой украинской певицы, которая пытается покорить Лос-Анджелес. Она впервые за четыре года приезжает в Киев именно в момент начала большой войны. Это оставляет ее перед трудным выбором между карьерой и домом, безопасностью и любовью.

(Украина, реж. Олеся Билецкая) – драма о начале полномасштабного вторжения России в Украину, рассказывающая историю Софии, молодой украинской певицы, которая пытается покорить Лос-Анджелес. Она впервые за четыре года приезжает в Киев именно в момент начала большой войны. Это оставляет ее перед трудным выбором между карьерой и домом, безопасностью и любовью. "О людях и мясе" (Южная Корея, реж. Ян Джонхен) – feel good movie из программы Tribeca-2025. У-сик и Хен-джун, двое пожилых мужчин, выживающих благодаря сдаче вторсырья, знакомятся с продавщицей овощей Хва-джин. Их объединяют общие беды: нищета, одиночество и постоянный голод. Они разрабатывают дерзкий план – ужинать дорогим мясом в заведениях и сбегать, не расплатившись. Их маленькая авантюрная серия не только дарит им радость и крепкую дружбу, но и возвращает утраченный вкус к жизни.

"Рок, трава и тачки" (Мексика, реж. Х. М. Кравиото) – мокьюментари на основе реальных событий о Мексиканском Вудстоке из программы фестиваля в Гвадалахаре-2025. В центре сюжета – двое друзей, Хустино и Эль Негро, которые хотели устроить автогонки и небольшой концерт, чтобы совершить дело всей своей жизни. Но все пошло не по плану, и маленькая авантюра и недостаток опыта вписали героев в историю как организаторов самого масштабного концерта в истории Мексики – фестиваля Авандаро.

(Мексика, реж. Х. М. Кравиото) – мокьюментари на основе реальных событий о Мексиканском Вудстоке из программы фестиваля в Гвадалахаре-2025. В центре сюжета – двое друзей, Хустино и Эль Негро, которые хотели устроить автогонки и небольшой концерт, чтобы совершить дело всей своей жизни. Но все пошло не по плану, и маленькая авантюра и недостаток опыта вписали героев в историю как организаторов самого масштабного концерта в истории Мексики – фестиваля Авандаро. "Сердце тьмы" (Франция, Бразилия, реж. Рожериу Нунес) – анимационная адаптация романа Джозефа Конрада. Нунес пропускает произведение через деколониальную оптику и переносит события в бразильские фавелы в недалекое будущее. Марлон, молодой лейтенант местной полиции, получает задание разыскать капитана Курца – загадочную фигуру, исчезнувшую при невыясненных обстоятельствах во время полицейского рейда. Свою миссию Марлон должен выполнить на лодке в компании сержанта Медейроса – офицера с сомнительными моральными принципами. Вместе они отправляются в опасное путешествие по маргинализированной периферии Рио.

"Теперь я ее знаю" (Китай, реж. Луси Сяо) – эксцентричная комедия из программы Роттердамского кинофестиваля-2026. Шии никогда не знал своей матери – вплоть до своего 18-летия, когда внезапно нашел ее дневник. На страницах раскрываются забавные и романтические авантюры этой женщины. Погружаясь в историю с головой, Шии узнает тайну, которая полностью переворачивает все, во что он верил раньше.

(Китай, реж. Луси Сяо) – эксцентричная комедия из программы Роттердамского кинофестиваля-2026. Шии никогда не знал своей матери – вплоть до своего 18-летия, когда внезапно нашел ее дневник. На страницах раскрываются забавные и романтические авантюры этой женщины. Погружаясь в историю с головой, Шии узнает тайну, которая полностью переворачивает все, во что он верил раньше. "Три дня в сентябре" (Румыния, реж. Тудор Джурджу) – свадебная драма из программы Роттердама-2026 от основателя и директора Трансильванского международного кинофестиваля в Румынии. Фильм рассказывает о Бьянке, чей мир разлетается на куски, когда любовница ее жениха врывается прямо на их свадьбу. Центральный эпизод фильма снят одним кадром продолжительностью более 60 минут.

"Держись за меня" (Кипр, Дания, Греция, США, реж. Мирсини Аристиду) – семейная летняя драма из программы Sundance-2026. Это история 11-летней Ирис, которая наслаждается свободой, проводя дни на улицах вместе со старшей подругой Данаей. Но все меняется, когда девочка узнает, что ее отец Арис, который давно отдалился от семьи, приехал в город на похороны своего отца.

"Каждый год мы смотрим сотни фильмов, чтобы выбрать лишь несколько картин, которые будут бороться за внимание зрителей и сердца жюри на Mykolaichuk OPEN. В этом году в подборку вошли фильмы из восьми разных стран, охватывающие огромную палитру тем и историй. От спортивно-музыкальной авантюры до семейных драм различной степени накала", – прокомментировал выбор программный директор фестиваля Алекс Малышенко.

Отметим, также в рамках фестиваля Mykolaichuk OPEN состоится украинская премьера фильма-победителя Берлинале-2026 "Желтые листья" Илькера Чатака. В то же время в рамках национального конкурса короткометражных фильмов покажут 18 украинских фильмов, а в день рождения Ивана Миколайчука можно будет посмотреть легендарный "Вавилон ХХ" с участием музы фестиваля Таисии Литвиненко.

О кинофестивале: "Миколайчук OPEN" "Миколайчук OPEN" - это крупный международный фестиваль зрительского кино, который проходит ежегодно в июне в Черновцах. Событие направлено на популяризацию качественного украинского и зарубежного кино для широкой аудитории. Конофестиваль основан в 2022 году. Это первый крупный украинский кинофестиваль, который состоялся в офлайн-формате после начала полномасштабного вторжения. Главная цель - показать, что зрительское (жанровое, авторское, массовое) кино может быть умным, качественным и актуальным. Проводится в Черновцах - на родине легендарного украинского актера и режиссера Ивана Миколайчука, в честь которого и назван фестиваль. Включает национальные и международные конкурсы, показы полнометражных и короткометражных фильмов, а также встречи с создателями кино. Выбор лучших фильмов часто определяется голосованием самих зрителей, что подчеркивает концепцию "зрительского" кино.

