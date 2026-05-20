Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

Алексей Тесля
20 мая 2026, 00:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинский дипломат прокомментировал заявления российского представителя Василия Небензи.
Мельник, Небензя
Андрей Мельник прокомментировал заявления Василия Небензи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Мельник ответил российскому представителю Небензе
  • Украинский дипломат напомнил об ударах РФ по Украине

Удары по российской территории являются ответной мерой на агрессию Кремля против Украины, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций 19 мая.

видео дня

Украинский дипломат ответил российскому представителю Василию Небензе, который ранее выразил недовольство масштабной атакой по московскому региону 17 мая.

"Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно", — подчеркнул Мельник.

Он также акцентировал, что Украина не нацеливается на гражданские объекты. По его словам, украинские силы уничтожают военные объекты РФ полностью в соответствии с Международным гуманитарным правом и его положениями.

Кроме того, дипломат призвал страны-члены ООН ужесточить санкции против России и заблокировать поставки западных компонентов для российских ракет.

Что предшествовало

Срочное заседание Совбеза было инициировано Украиной после российского обстрела 14 мая, в результате которого в Киеве погибли 24 человека.

Удары РФ по Украине: мнение эксперта

Россия продолжает наносить масштабные удары по крупнейшим городам Украины. После атак на Киев накануне был зафиксирован самый интенсивный удар по Днепру с начала полномасштабной войны, сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он не исключает, что следующими целями российских атак могут стать Сумы, Чернигов или Запорожье.

Удары РФ по Украине: новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

Читайте также:

О персоне: Андрей Мельник

Андрей Мельник - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН с 7 апреля 2025 года. Кандидат юридических наук, пишет Википедия.

Занимал такие должности:

  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бразилии (20 июня 2023 — 7 апреля 2025);
  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии (2014—2022);
  • Заместитель министра иностранных дел Украины (2022—2023);
  • Чрезвычайный и полномочный посол (2016).

В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого языка. Затем учился в Швеции на юридическом факультете Лундского университета, где получил степень магистра международного права. Стажировался в Гарвардском университете.

Свободно владеет английским и немецким языками, испанский (средний уровень), украинский (родной).

С 1997 года — на дипломатической службе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ООН Андрей Мельник Василий Небензя
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные удары дронов остановили работу двух российских НПЗ – Reuters

Мощные удары дронов остановили работу двух российских НПЗ – Reuters

00:58Украина
Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

00:18Украина
Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

23:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Последние новости

00:58

Мощные удары дронов остановили работу двух российских НПЗ – Reuters

00:18

Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

19 мая, вторник
23:42

"Минимум мой - 100 тыс грн": Аурика Ротару назвала размер своей пенсии

23:23

Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

23:04

Цены на АЗС резко пошли вниз: где подешевело топливо

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
22:51

Гросу показала фото со свадьбы и поделилась подробностями

22:48

Рожденные в конкретные четыре месяца дарят окружающим тепло и гармонию

22:32

Приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта нанесла еще один удар по своему отцу

22:04

В Черкассах взлетят цены на проезд: что будет с тарифами в троллейбусах и маршрутках

Реклама
22:04

Наступление из Беларуси: генерал СБУ раскрыл, к чему готовиться

21:37

В Чехии обсуждают более строгие правила помощи украинцам - детали

21:27

Для кого конец мая станет началом новой жизни: два знака зодиака

21:10

В РФ выдвинули наглое условие завершения войны: что требует Москва

21:05

Реформа ВСУ: Сырский назвал новые условия зарплат, мобилизации и увольнения из армии

20:56

Не от слова "куля": лингвисты объяснили, откуда произошло название "кульбаба"

20:33

В Харькове директор лицея "трудоустраивал" уклонистов: СБУ разоблачила схему

20:01

Не первый и не последний: какой этаж идеален для жизни

19:59

Резкое повышение цен на проезд в транспорте: киевлянам объяснили, как сэкономить

19:57

Большинство ошибается годами: "окрошка" или "холодник" - как сказать по-украински

19:41

Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

Реклама
19:10

"Примитивные страшилки": Коваленко высмеял заявления Нарышкина и удары из Латвиимнение

19:09

"Планируют операции": Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

19:09

Главная ошибка при уходе за смородиной: почему куст цветет, а ягод нет

18:57

Пыль больше не вернётся: простой способ избавит от уборки на неделиВидео

18:50

Россия пыталась скрыть настоящую историю Сум — в какой миф годами верили украинцыВидео

18:50

Дочь Кличко не называет свою маму Хайден Пенетьерри "мамой": что случилось

18:41

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

18:40

Почему у огурцов желтеют и сохнут листья: как распознать проблему и спасти урожай

18:37

"Город в небе": небоскреб-мост на высоте 250 метров поразил туристовВидео

18:34

"Мусор" из кухни сотворит чудо в саду: простые отходы спасут растенияВидео

18:17

ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

17:56

Засохший жир исчезнет за минуты: как быстро очистить ручки плиты

17:50

На Тернопольщине ввели новые "ограничения по шуму": за что могут наказать

17:32

Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины – Reuters

17:27

225-й ОШП удерживает один из самых сложных участков фронта: БФ "Надежда" и Валерий Дубиль укрепляют полк Олега ШиряеваФото

17:24

Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод

17:13

РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

17:13

Как долго на самом деле яйца хранятся в холодильнике: ответ точно удивит

16:53

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в маеВидео

16:50

Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

Реклама
16:40

Назван самый редкий цвет глаз в мире: принадлежит лишь 2% людей

16:35

Почему перед выходом из дома обязательно нужно присесть: как обмануть злых духов

16:16

Почему 20 мая нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять