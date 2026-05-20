Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

Украинский дипломат прокомментировал заявления российского представителя Василия Небензи.

Андрей Мельник прокомментировал заявления Василия Небензи

Удары по российской территории являются ответной мерой на агрессию Кремля против Украины, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций 19 мая.

Украинский дипломат ответил российскому представителю Василию Небензе, который ранее выразил недовольство масштабной атакой по московскому региону 17 мая.

"Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно", — подчеркнул Мельник.

Он также акцентировал, что Украина не нацеливается на гражданские объекты. По его словам, украинские силы уничтожают военные объекты РФ полностью в соответствии с Международным гуманитарным правом и его положениями.

Кроме того, дипломат призвал страны-члены ООН ужесточить санкции против России и заблокировать поставки западных компонентов для российских ракет.

Срочное заседание Совбеза было инициировано Украиной после российского обстрела 14 мая, в результате которого в Киеве погибли 24 человека.

Россия продолжает наносить масштабные удары по крупнейшим городам Украины. После атак на Киев накануне был зафиксирован самый интенсивный удар по Днепру с начала полномасштабной войны, сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он не исключает, что следующими целями российских атак могут стать Сумы, Чернигов или Запорожье.

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

О персоне: Андрей Мельник Андрей Мельник - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН с 7 апреля 2025 года. Кандидат юридических наук, пишет Википедия. Занимал такие должности: Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бразилии (20 июня 2023 — 7 апреля 2025);

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии (2014—2022);

Заместитель министра иностранных дел Украины (2022—2023);

Чрезвычайный и полномочный посол (2016). В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика немецкого языка. Затем учился в Швеции на юридическом факультете Лундского университета, где получил степень магистра международного права. Стажировался в Гарвардском университете. Свободно владеет английским и немецким языками, испанский (средний уровень), украинский (родной). С 1997 года — на дипломатической службе.

