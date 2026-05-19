Не от слова "куля": лингвисты объяснили, откуда произошло название "кульбаба"

"Кульбаба" знают все, но мало кто задумывается, что означает ее название. Многие люди считают его обычным сорняком. В некоторых странах это растение выращивают специально для медицины и кулинарии. Главред расскажет подробнее о происхождении названия одуванчика и его полезных свойствах.
На ТСН объясняют, что слово "кульбаба" образовалось от древнего слова "кульбастий". Это слово означает "округлый" или "выпуклый". Такое название очень точное, ведь цветок и пушистый шарик с семенами имеют круглую форму. Также есть версия, что название произошло от слова "кулиться" или выражения "играть с шариком".
Как "кульбабц" называют в медицине и в народе
Научное латинское название растения — Taraxacum. По словам ученых, оно происходит от греческих слов, означающих "лечить" или "успокаивать".
В народе из-за особенностей цветка его часто называли по-другому:
- "одуван", "пустодуй" или "ветродуйка" — потому что семена легко сдувает ветер;
- "воздушный цветок" — за ее легкость;
- "бабушкина трава" или "эликсир жизни" — за пользу для здоровья.
Основные факты о растении
В мире насчитывается более 2000 видов "кульбаб". В Украине растет около 12 видов, а чаще всего встречается "кульбаба" лекарственная.
Она растет повсюду: на лужайках, обочинах дорог и в огородах.
Растение легко узнать по удлиненным зубчатым листьям и полым стеблям высотой до 40 сантиметров. Если повредить любую часть "кульбабы", из нее выделяется белый сок, похожий на молоко.
Чем полезна "кульбаба" для здоровья
В народной медицине растение используют очень давно. Самым полезным считают его корень, но листья тоже обладают лечебными свойствами.
"кульбаба" способна улучшать аппетит, обладает желчегонным и мочегонным действием, а также помогает при кашле как отхаркивающее средство.
"Кульбаба" в кулинарии и быту
В Китае и Франции "кульбаба" выращивают на огородах, а блюда из нее продают в ресторанах.
Растение едят и пьют в разных видах: из нераспустившихся бутонов варят варенье; из желтых цветов делают настойки и вино; из обжаренных корней готовят горячий напиток, похожий на кофе.
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.
