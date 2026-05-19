Почему у огурцов желтеют и сохнут листья: как распознать проблему и спасти урожай

Инна Ковенько
19 мая 2026, 18:40
Если листья огурцов меняют цвет, это может быть признаком болезни или недостатка питательных веществ.
Почему желтеют листья огурцов — почему желтеют и засыхают огурцы

Читайте в материале:

  • Почему огурцы желтеют и слабеют
  • Как распознать недостаток удобрений
  • Когда пожелтение сигнализирует о болезнях

Пожелтение листьев огурцов может быть следствием как мелких ошибок в уходе, так и серьезных проблем с развитием растения. Чтобы спасти урожай, важно разобраться в причинах и правильно отреагировать.

Избыток воды

Перелив — одна из самых частых причин. Когда почва постоянно переувлажнена, корни теряют доступ к кислороду и начинают "задыхаться", пишет Martha Stewart. В таком состоянии они не могут усваивать питательные вещества, даже если они есть в почве. Чаще всего первыми желтеют нижние листья, ведь они получают питание в последнюю очередь. Кроме того, избыток влаги создает благоприятные условия для грибковых заболеваний корней, что еще больше ослабляет растение.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы

Недостаточный полив

Засуха действует не менее разрушительно. Когда почва пересыхает, корни повреждаются и теряют способность поглощать питательные вещества. Листья желтеют, растение слабеет. Чтобы избежать этого, стоит применять органическую мульчу, которая удерживает влагу, или установить систему капельного орошения.

Нехватка питательных веществ

Азот — ключевой элемент для роста огурцов. Его недостаток проявляется равномерным пожелтением старых нижних листьев. Если не хватает калия, края листьев желтеют и постепенно подсыхают, как будто обжигаются. В то же время дефицит удобрений не является единственной причиной: холодная почва, резкие перепады температуры или болезни также могут вызывать подобные симптомы.

Болезни

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) начинается с мелких желтых пятен между жилками. Со временем они разрастаются, лист буреет и засыхает. Мучнистая роса проявляется белым налетом, похожим на муку, который хорошо виден на поверхности листа. Со временем листья желтеют, скручиваются и отмирают.

Вредители

Тля высасывает соки, оставляя липкий налет, листья желтеют и скручиваются. Паутинный клещ образует мелкие желтые пятнышки, которые сливаются, а снизу листа можно заметить тонкую паутинку. Белокрылка выдаёт себя мелкими белыми насекомыми, которые взлетают при прикосновении, оставляя ослабленные желтые листья.

Как избавиться от слизней и улиток
Как избавиться от слизней и улиток

Шок от пересадки

Рассада, высаженная из горшков в открытый грунт, может временно пожелтеть. Это естественная реакция на смену условий. Листья выглядят увядшими, но после адаптации растение восстанавливается.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

