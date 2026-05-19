Почему у огурцов желтеют и сохнут листья: как распознать проблему и спасти урожай

Читайте в материале:
- Почему огурцы желтеют и слабеют
- Как распознать недостаток удобрений
- Когда пожелтение сигнализирует о болезнях
Пожелтение листьев огурцов может быть следствием как мелких ошибок в уходе, так и серьезных проблем с развитием растения. Чтобы спасти урожай, важно разобраться в причинах и правильно отреагировать.
Избыток воды
Перелив — одна из самых частых причин. Когда почва постоянно переувлажнена, корни теряют доступ к кислороду и начинают "задыхаться", пишет Martha Stewart. В таком состоянии они не могут усваивать питательные вещества, даже если они есть в почве. Чаще всего первыми желтеют нижние листья, ведь они получают питание в последнюю очередь. Кроме того, избыток влаги создает благоприятные условия для грибковых заболеваний корней, что еще больше ослабляет растение.
Недостаточный полив
Засуха действует не менее разрушительно. Когда почва пересыхает, корни повреждаются и теряют способность поглощать питательные вещества. Листья желтеют, растение слабеет. Чтобы избежать этого, стоит применять органическую мульчу, которая удерживает влагу, или установить систему капельного орошения.
Нехватка питательных веществ
Азот — ключевой элемент для роста огурцов. Его недостаток проявляется равномерным пожелтением старых нижних листьев. Если не хватает калия, края листьев желтеют и постепенно подсыхают, как будто обжигаются. В то же время дефицит удобрений не является единственной причиной: холодная почва, резкие перепады температуры или болезни также могут вызывать подобные симптомы.
Болезни
Пероноспороз (ложная мучнистая роса) начинается с мелких желтых пятен между жилками. Со временем они разрастаются, лист буреет и засыхает. Мучнистая роса проявляется белым налетом, похожим на муку, который хорошо виден на поверхности листа. Со временем листья желтеют, скручиваются и отмирают.
Вредители
Тля высасывает соки, оставляя липкий налет, листья желтеют и скручиваются. Паутинный клещ образует мелкие желтые пятнышки, которые сливаются, а снизу листа можно заметить тонкую паутинку. Белокрылка выдаёт себя мелкими белыми насекомыми, которые взлетают при прикосновении, оставляя ослабленные желтые листья.
Шок от пересадки
Рассада, высаженная из горшков в открытый грунт, может временно пожелтеть. Это естественная реакция на смену условий. Листья выглядят увядшими, но после адаптации растение восстанавливается.
Об источнике: Martha Stewart
