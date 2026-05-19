Запроданка Повалий рассказала о том, как легла на операционный стол.

Таисия Повалий снова рассказала слезливую историю

Певица-предательница Таисия Повалий, которая недавно в слезах рассказала о том, что ее единственный сын больше не хочет с ней общаться из-за ее любви к террористической России, оказалась при смерти на операционном столе.

Правда случилось это много лет назад, когда она забеременела во второй раз, пишут российские пропагандисты.

По словам предательницы, после рождения первого сына Дениса, Повалий забеременела во второй раз, но беременность оказалась внематочной.

"Я легла под нож хирурга. Через год после рождения сына у меня была внематочная беременность. Меня вынесли из дому на носилках без сознания. Скорая меня привезла в больницу, и я очнулась, когда мне делали пункцию. Я в жизни никогда так не радовалась, когда доктор сказал, что меня нужно срочно положить на операционный стол. Радовалась, потому что было невыносимо больно, я теряла сознание и отключалась", — заявила Повалий, которая в последний раз щедра на слезливые истории о своей жизни.

Она также рассказывает, что когда артистка очнулась после наркоза, врач ошарашил ее признанием: "Девочка, да ты родилась в рубашке. Еще два часа, и мы бы тебя не спасли".

В результате на животе певицы появился огромный поперечный шов, ведь когда все случилось, медикам было не до эстетики – речь шла о жизни и смерти. "Мне тогда удалили трубу, она у меня лопнула, и вся кровь текла в брюшную полость, я могла умереть от этого", - поделилась Повалий.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

