"Боженька меня вывез": Повалий выдала бред о побеге из Украины

Таисия Повалий появилась в Крыму и рассказала об "ужасах" жизни в Украине.

Таисия Повалий рассказала о побеге из Украины

Предательница Украины Таисия Повалий, которая активно поддерживает войну РФ против своей родины, появилась на публике после конфискации ее дома. Певица решила рассказать слезливую историю о том, как она якобы спасалась от украинцев. Видео с ее высказываниями появилось в Telegram.

Повалий снова рассыпалась в лести новой родине, которая сейчас убивает ее бывших сограждан. Как заявила путинистка, в Украине она жила в страхе, а в РФ ей якобы помог сбежать сам Бог.

Таисия Повалий - где сейчас

"Закрыта на ключ, в страхе. Мне было страшно даже открыть шторы. Я жила в страхе, потому что меня запугали. Мне казалось, что моя миссия закончилась. А дальше Боженька меня взял и вывез в Россию. Боженька меня вывез", — заявила Таисия.

Чтобы еще раз подчеркнуть свою лояльность путинскому режиму, певица публично поддержала аннексию Крыма, с которой в 2014 году началась российская агрессия. Она заявила, что новость о захвате полуострова вызвала у нее восторг.

Таисия Повалий - позиция

"Когда Крым вернулся домой, когда он стал частью России, радости моей не было предела. Я поняла, что тут живут сильные люди, и они знают верный путь. Они не поддадутся провокациям и денежкам, который платят там", — высказалась Повалий.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

