Как выглядеть длинноногой моделью в обычных джинсах: три секрета стилистов

Стилист объяснила, как с помощью правильных пропорций визуально удлинить ноги без сложных стилистических приемов.

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Как визуально удлинить ноги с помощью одежды / коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, instagram.com, tattivasilieva

Вы узнаете:

как визуально удлинить ноги с помощью одежды

какие ошибки в пропорциях делают ноги короче

как правильно подбирать верх и низ в соответствии с типом фигуры

Стройный и гармоничный силуэт зависит не только от роста или длины ног. Неправильно подобранный верх может визуально удлинить туловище и укоротить ноги, тогда как несколько простых стилистических приемов помогают создать совершенно противоположный эффект. Главред расскажет, как выглядеть длинноногой моделью в обычных джинсах.

Как визуально удлинить ноги с помощью одежды

По словам стилистки и имиджмейкера Насти Росохи, главная ошибка большинства женщин заключается не в выборе джинсов или брюк, а в неправильной длине верха. Именно она часто нарушает баланс пропорций и делает силуэт менее гармоничным.

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"Самая частая ошибка — это когда любой верх, например, футболка, заканчивается на самой широкой точке ваших бедер. За счет этого удлиняется корпус и сокращается длина ног", — пояснила Росоха.

Стилистка отмечает, что даже одна неудачная линия может существенно повлиять на то, как воспринимается фигура в целом.

Неправильные пропорции укорачивают рост / скриншот из видео

Высокая талия для длинных ног

Если нужно визуально удлинить ноги, эксперт советует сместить акцент на линию талии. Благодаря этому ноги начинают выглядеть длиннее, а пропорции — более сбалансированными.

"Мы просто берем и поднимаем линию талии. И что происходит? Ноги у вас сразу кажутся, ну прямо, супердлинными, и баланс пропорций формируется уже по-другому", — отметила стилистка.

Достичь такого эффекта помогут:

брюки и джинсы с высокой посадкой;

заправленные футболки и рубашки;

укороченные жакеты;

ремни, подчеркивающие талию.

Посадка с высокой талией / скриншот из видео

Как скрыть линию талии и удлинить силуэт

Существует и другой стилистический прием. По словам специалиста, иногда достаточно сместить линию окончания верха ниже бедер, чтобы глаз перестал четко считывать пропорции тела.

"Или наоборот, что мы можем сделать? Опустить ее ниже линии бедер. И визуально мы уже не понимаем, где у нас находится сама талия. И глаз сам дорисовывает ту длину ног, которую считает нужной", — пояснила эксперт.

Именно поэтому стилисты часто используют удлиненные рубашки, жакеты и жилеты для коррекции пропорций.

Удлиненная футболка вытягивает силуэт / скрин из видео

Как правильно подбирать одежду по типу фигуры

Настя Росоха подчеркивает, что универсальных правил для всех не существует. Важно учитывать естественные пропорции собственной фигуры и отталкиваться от них при формировании образов.

"Если у вас ноги короче, чем туловище, то выбирайте низ с высокой посадкой. Если же, наоборот, ноги длиннее туловища, то выбирайте объемные и удлиненные верхи. Но если вы в восторге от своих худеньких ног, то, конечно, показывайте их", — посоветовала стилистка.

Эксперт подчеркивает, что главная задача одежды — не скрывать особенности внешности, а правильно работать с пропорциями и подчеркивать достоинства.

Как казаться выше в обычной одежде — советы стилиста:

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Об авторе: Настя Росоха Настя Росоха (rossokhaaa) — профессиональный стилист и имиджмейкер, работающая в Киеве, Днепре и странах Европы, имеющая аудиторию более 42 тысяч подписчиков в Instagram. В своей работе эксперт специализируется на гармоничном сочетании вещей класса люкс с масс-маркетом, а также проводит индивидуальные разборы гардероба, шопинг-сопровождение и тематические интенсивы по стилю.

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