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Женщина сорвала ковер в старом доме и не поверила своим глазам: что было под ним

Алексей Тесля
23 июля 2026, 23:55
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Тем, кто живет в старом доме и хочет узнать, что находится под ковровым покрытием, необязательно сразу снимать весь ковер.
ремонт
Ремонт обернулся неожиданной находкой / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Anastasia Shuraeva, Pexels/Blue Bird

Вы узнаете:

  • После демонтажа коврового покрытия женщину ждал настоящий подарок
  • Под многолетним покрытием сохранились красивые натуральные деревянные полы

Иногда ремонт в старом доме может преподнести неожиданные сюрпризы. Именно так произошло с одной американкой, которая решила избавиться от изношенного покрытия и неожиданно открыла то, о чем даже не подозревала.

Жительница Уилмингтона, штат Северная Каролина, Алекс Энгберг рассказывала в социальных сетях о покупке нового дома и постепенном обновлении жилья, пишет Express.

видео дня

Во время ремонта она решила заменить старые зеленые ковры в гостиной. Однако после их демонтажа ее ждал настоящий подарок - под многолетним покрытием сохранились красивые натуральные деревянные полы.

На видео, опубликованном в TikTok, Алекс показала снятый ковер, сложенный в центре комнаты, и просторное помещение с оригинальным деревянным покрытием, которое долгое время оставалось скрытым. Надпись на ролике гласила: "Купила старый дом и сняла ковры, чтобы найти идеальные оригинальные деревянные полы". Позже хозяйка призналась, что такая находка стала для нее настоящей мечтой.

Как проверить, есть ли под ковром деревянный пол

Тем, кто живет в старом доме и хочет узнать, что находится под ковровым покрытием, необязательно сразу снимать весь ковер. Для начала можно аккуратно приподнять небольшой участок в незаметном месте - например, возле стены, в кладовой или под мебелью. Еще один вариант - осмотреть пол через отверстие вентиляционной решетки.

Если под покрытием обнаружится массивная древесина толщиной около 2 см или больше, есть вероятность, что это оригинальный деревянный пол. Перед реставрацией важно внимательно изучить состояние досок.

Настоящее дерево обычно имеет естественный однородный рисунок, в отличие от искусственных материалов вроде фанеры или МДФ, где заметны слои. Также необходимо проверить поверхность на наличие следов сырости, темных пятен, плесени или повреждений от гниения.

Как предотвратить появление плесени: советы специалистов

Даже небольшие изменения в уходе за ванной комнатой способны значительно улучшить ее состояние и помочь справиться с желтым налетом, пятнами и признаками плесени. Специалисты рекомендуют обратить внимание на качество воды, в частности установить фильтр для душа.

Такое устройство помогает уменьшить количество солей, железа и других примесей в воде. Более мягкая вода оставляет меньше следов на плитке и сантехнике, а также снижает вероятность появления загрязнений и создает менее подходящие условия для развития грибка.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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