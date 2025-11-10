Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знает

Во многих домах вода содержит повышенное количество железа, минералов, осадка и даже бактерий.

https://glavred.info/lifehack/plesen-i-nalet-bolshe-ne-vernutsya-o-prostoy-hitrosti-v-dushe-malo-kto-znaet-10713974.html Ссылка скопирована

Как очистить лейку душа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Эффективный способ решить проблему в душе — установить фильтр

Избавиться от пятен помогут простые подручные средства

Небольшое изменение в ванной комнате может навсегда избавить от жёлтых пятен, грязи и плесени.

Как ни удивительно, но основная причина их появления кроется вовсе не в недостаточной уборке, а в самой воде, пишет Express.

видео дня

Во многих домах вода содержит повышенное количество железа, минералов, осадка и даже бактерий. Всё это оставляет желтовато-оранжевые следы на плитке, полу и швах, особенно в условиях постоянной влажности.

Когда такая вода контактирует с теплом, мылом и воздухом, она вступает в реакцию, вызывая образование стойких пятен и налёта. Со временем эти загрязнения впитываются всё глубже и становятся труднее удаляемыми.

Один из самых эффективных способов решить проблему — установить фильтр на душевую лейку. Он снижает содержание железа, химических соединений и осадка, делая воду мягче.

Это не только предотвращает появление пятен и плесени, но и благотворно влияет на состояние кожи и волос. При этом напор воды остаётся прежним, а сам фильтр легко обслуживается — в нём просто меняются или промываются прокладки.

/ Инфографика Главред

Если же пятна уже появились, избавиться от них помогут простые подручные средства:

пищевая сода;

перекись водорода;

лимонный сок;

уксус;

средство для мытья посуды.

Их можно смешивать, создавая эффективные очищающие пасты.

Например, сочетание двух частей соды и одной части перекиси отлично разъедает налёт от жёсткой воды. Смесь наносят на загрязнённый участок, оставляют на полчаса, а затем смывают.

Для деликатных поверхностей — акрила или мрамора — стоит отказаться от абразивных губок и агрессивной химии, чтобы не повредить покрытие.

Эксперты также советуют регулярную уборку: быстрая очистка душевой после каждого использования или генеральная раз в неделю поможет предотвратить накопление налёта.

А если добавить к этому установку фильтра, можно полностью избавиться от проблемы неприятных жёлтых пятен и плесени — надолго и без усилий.

Способ избавиться от налета: советы экспертов

Известковый налёт — это не просто эстетическая проблема, оставляющая белые следы на сантехнике, посуде и бытовых устройствах. Со временем он способен повредить поверхности и снизить их эффективность. Один из самых простых и надёжных способов справиться с такими отложениями — использование обычного белого уксуса. Это безопасное и натуральное средство отлично разъедает минеральные отложения, помогая без труда вернуть блеск даже сильно загрязнённым поверхностям.

Смотрите видео - как почистить лейку душа:

Удалить известковый налёт можно несколькими способами. В этом видео автор показывает, как эффективно очистить душевую лейку с помощью лимонной кислоты.

Если насадка не очищалась давно, раствор следует оставить на некоторое время, чтобы он успел растворить отложения. При регулярном уходе за ванной и душем процесс чистки займёт всего несколько минут и не потребует особых усилий.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред