Известковый налет в ванной испарится за секунды с помощью неожиданного средства

Алексей Тесля
5 сентября 2025, 13:51
Одним из самых популярных народных способов удаления налёта считается использование белого уксуса.
Вода, кран
Как отмыть налет / Коллаж: Главред, фото: Pexels/ZUMRAD NORMATOVA, Pexels/Pixabay

Вы узнаете:

  • Одним из самых популярных способов удаления налёта считается использование белого уксуса
  • Существует ещё один способ — использование обыкновенной медной монеты

Известковый налёт — это не просто неэстетичные белые пятна на сантехнике, посуде или бытовой технике. Со временем он способен нанести серьёзный ущерб приборам, затрудняя их работу, ухудшая производительность и даже увеличивая расход энергии.

Однако бороться с этой проблемой можно не только с помощью химических средств из магазина, но и при помощи простых и безопасных для здоровья домашних решений, пишет Express.

видео дня

Одним из самых популярных народных способов удаления налёта считается использование белого уксуса — натурального средства, хорошо разъедающего минеральные отложения.

Тем не менее, существует ещё один, менее известный, но порой даже более эффективный способ — использование обыкновенной медной монеты.

Для удаления налёта достаточно взять медную монету и просто провести ею по загрязнённой поверхности. Пользователи пишут: "Просто протрите край монеты по участку с налётом — и вы увидите, как он начинает исчезать".

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Этот эффект объясняется химической реакцией, которая возникает при контакте меди с отложениями кальция, образующими известковый налёт. В результате реакции структура налёта разрушается, и он легко счищается с поверхности, даже если был застарелым и не поддавался другим чистящим средствам.

Важно отметить, что данный способ особенно хорошо работает на кранах, душевых лейках и других металлических элементах, подверженных постоянному воздействию жёсткой воды.

Помимо своей эффективности, такой метод ещё и абсолютно безопасен, так как не требует использования агрессивной бытовой химии, что особенно актуально для семей с детьми или аллергиками.

Таким образом, старая медная монета может стать неожиданным, но действенным союзником в борьбе с надоевшим известковым налётом, причём без лишних затрат и усилий.

Как убрать известковый налёт на раковине: советы экспертов

Сначала тщательно вытираем раковину, чтобы она была полностью сухой — так налёт будет хорошо заметен и легче поддастся очистке.

Затем готовим чистящий раствор: в 2 столовые ложки тёплой воды (примерно 50 °C) добавляем 1 ложку лимонной кислоты. В полученной жидкости смачиваем бумажные полотенца, после чего протираем ими поверхность раковины и накладываем на участки с особенно сильными отложениями.

Оставляем полотенца на 10 минут или дольше — всё зависит от степени загрязнения. Этот способ позволяет эффективно размягчить и удалить известковый налёт без усилий.

Смотрите видео - чем убрать известковый налет:

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

04:09

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в УкраинеВидео

03:32

Найден виновник катастроф в океане: разгадана тайна Бермудского треугольникаВидео

