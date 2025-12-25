Укр
Читать на украинском
"Очень болезненный опыт": из-за чего беженка из Украины попала в скандал в Британии

Дарья Пшеничник
25 декабря 2025, 22:01
Девушка была вынуждена покинуть колледж после того, как, по ее словам, на нее оказывали давление, чтобы она изучала русский язык.
В Британии разгорелся скандал из-за беженки из Украины

Главное:

  • Украинка Екатерина Эндеберия покинула британский колледж после отказа изучать русский язык
  • Девушка назвала требование преподавателей дискриминационным и травмирующим
  • Екатерина готовится сдавать экзамены самостоятельно в 2026 году

В Великобритании разгорелся скандал вокруг украинской беженки Екатерины Эндеберии. Девушка, которая поселилась в Сток-он-Тренте и училась в местном колледже с 2023 года, была вынуждена покинуть учебу после того, как преподаватели настаивали на выборе курса русского языка. Об этом пишет The Guardian.

По словам Екатерины, такие предложения были для нее оскорбительными и дискриминационными, ведь ее отец служит в ВСУ, а сама она родилась в Донецке, где война фактически началась.

Она рассказала, что чувствовала травлю из-за акцента и не получила должной поддержки от колледжа. Вместо помощи в сложных предметах ей предлагали изменить направление и изучать русский, что стало травмирующим опытом. В конце концов Екатерина оставила учебу и теперь готовится к экзаменам самостоятельно, планируя сдавать их в 2026 году как частный кандидат.

Украинка уже подала официальную жалобу на учебное заведение, которое отказалось комментировать ситуацию, ссылаясь на конфиденциальность. Как пишет издание, ранее украинское правительство обсуждало с Лондоном возможность сдавать выпускные экзамены на украинском языке для беженцев, ведь подобные случаи, когда украинских студентов заставляют изучать русский, уже становились предметом критики.

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

