Обозвала 'скотиной' за украинский: в Черновцах учительницу уволили после громкого скандала

Школьники обратились с заявлением к директору лицея.

В Черновцах уволили учительницу, которая обозвала ученика за просьбу говорить на уроке на украинском / Коллаж: Главред, фото: Freepik

В Черновцах уволили учительницу географии, которая на уроке говорила на русском и оскорбила ученика

Служебное расследование установило нарушение законов

Директор лицея издала приказ об увольнении

В лицее № 5 "Орияна" в Черновцах прекратили трудовые отношения с учительницей географии после инцидента, получившего огласку в сети.

Неделю назад в черновицких пабликах распространили видео из школьного класса с записью, на которой учительница общается на русском языке во время урока. Один из учеников попросил ее общаться на украинском языке, на что педагог не только обозвала его "скотиной", но и пригрозила, что теперь он будет тем человеком, который чаще всего будет отвечать во время урока.

Директор заведения Галина Абрамюк сообщила, что 1 декабря комиссия завершила служебное расследование и составила акт. После этого учительница написала заявление, а руководитель издала приказ об увольнении, пишет Суспільне.

По словам начальницы городского управления образования Ирины Ткачук, ученики обратились с письменной жалобой, а от педагога взяли объяснения. Комиссия установила, что она нарушила сразу несколько законов - "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Руководительница Государственной службы качества образования в Черновицкой области Оксана Палийчук подчеркнула: язык образовательного процесса - государственный, а педагоги обязаны соблюдать правила этики, воспитывать уважение к законам и быть примером для учеников. В этом случае все эти требования были нарушены.

Несмотря на то, что ранее учительница не имела выговоров, директор заведения отметила: даже при отсутствии предыдущих взысканий, инцидент требовал служебного расследования и мог стать основанием для внеочередной аттестации на соответствие должности.

Языковые скандалы в Украине - последние новости

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил 97 штрафов на общую сумму 360,4 тысячи гривен за нарушение языкового законодательства в 2024 году.

Также ранее в Днепре разгорелся языковой скандал. В Днепровском государственном медицинском университете (ДГМУ) преподавательница во время практического занятия якобы требовала от студентки отвечать не на украинском, а на русском языке.

Кроме того, в Дрогобыче на Львовщине в одном из магазинов разгорелся языковой скандал. Покупатель призвал кассира обслуживать его на том языке, на котором он говорит – русском.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

