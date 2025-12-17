Укр
Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

Партия "Слуга народа" на своем съезде сменила руководство, избрав новым главой первого вице-спикера Верховной Рады Корниенко вместо Елены Шуляк.
О чем сообщил Арахамия

  • Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко
  • На этой должности он заменит Елену Шуляк

Депутаты "Слуг народа" во время съезда определились с новым председателем партии. Вместо Елены Шуляк, которая возглавила партию "Слуга народа" в 2021 году назначили первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в заметке в Telegram.

"Только что "Слуга Народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения!", - написал он.

Что известно об Александре Корниенко

Как сообщает сайт партии "Слуга народа", Александр Корниенко родился 12 мая 1984 года в Киеве. Он получил образование в Национальном техническом университете Украины "КПИ", а также проходил обучение в Висбаденской академии психотерапии в Германии.

По данным из Википедии, до прихода в политику Корниенко работал журналистом в студенческих медиа, менеджером украинской рок-группы "Крихітка", исполнительным продюсером художественного объединения "Остання барикада" и бизнес-тренером, консультантом по развитию и общественным деятелем.

За более чем 11 лет профессиональной деятельности провел тысячи тренингов и публичных выступлений в Украине и за рубежом, создал успешный бизнес в сфере обучения и развития команд. Во время президентской кампании Владимира Зеленского координировал волонтерский проект "ЗеКоманда". Впоследствии стал руководителем предвыборного штаба партии "Слуга народа".

В Верховной Раде является членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, возглавляет подкомитет по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград, а также руководит Счетной комиссией.

19 октября 2021 года Александр Корниенко был назначен первым заместителем председателя Верховной Рады Украины. Он занял эту должность после перехода Руслана Стефанчука на должность спикера парламента, заменив Дмитрия Разумкова.

Заявления Александра Корниенко - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, для присоединения к Европейскому Союзу Украина должна в ускоренном режиме принять от пятисот до семисот законодательных актов. Если ориентиром является готовность к 2029 году, все необходимые изменения должны быть реализованы именно к этому сроку, сообщил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Он также отметил, что для проведения президентских и парламентских выборов после завершения войны понадобится отдельный закон, ведь действующая правовая база не предусматривает механизмов организации внеочередных выборов в поствоенных условиях.

Кроме того, Корниенко отмечал, что подозрения были объявлены по меньшей мере пятидесяти народным депутатам, что составляет около 8,5 процента от состава Верховной Рады девятого созыва.

О персоне: Александр Корниенко

Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель с неформальным образованием. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года. 17 декабря 2025 года назначен новым председателем партии "Слуга народа".

Верховная Рада Слуга народа Александр Корниенко
Взрывы на крупном НПЗ и нефтебазе РФ: Генштаб раскрыл детали успешных ударов

11:09

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

10:54

Оккупанты обманывают руководство, чтобы скрыть провал на важном участке фронта

