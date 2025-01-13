'Есть процент коррупционеров': сколько нардепов получили подозрения - Корниенко

О чем сказал Корниенко:
- По меньшей мере 50 нардепов получили подозрение от правоохранительных органов
- На деятельность парламента нынешнего созыва повлияли 3 важных изменения
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что подозрения получили не менее 50 народных депутатов, что составляет 8,5% состава парламента девятого созыва. Об этом передает Укринформ.
Он отметил, что последствия отмены депутатской неприкосновенности еще долго будут ощутимыми, и такие показатели являются весомыми для анализа. Корниенко назвал это решение одним из ключевых факторов, повлиявших на работу Верховной Рады.
"Я не думаю, что в любом другом слое общества есть такой процент коррупционеров. Нет, такого нет такого. То есть есть вопросы, и общество должно делать выводы. Это чисто политическая история", - заявил Корниенко.
Также он подчеркнул, что на деятельность парламента этого созыва повлияли три важных изменения: отмена неприкосновенности, преодоление кнопкодавства и прекращение практики переголосования. Как следствие, по сравнению с предыдущим созывом, возросло количество повторных вторых чтений и отклоненных законопроектов.
"Если же законопроект отклоняется, то дальше его нельзя вносить на этой сессии. Это то, что побуждает субъектов законодательной инициативы лучше работать над качеством проектов и их наполнением", - сказал Корниенко.
Корниенко также подчеркнул, что парламент девятого созыва столкнулся с многочисленными вызовами, среди которых одним из важнейших стало полномасштабное вторжение РФ.
"Был и "турборежим", и Covid-19, и поправочный спам. Были и законопроекты, которые сильно затягивали работу парламента с точки зрения процедуры... Но несмотря на то, что эта "технология" возвращается время от времени, законы принимаются", - подчеркнул первый вице-спикер.
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Что известно об Александре Корниенко
Александр Сергеевич Корниенко (род. 12 мая 1984, Киев) - украинский политик от партии "Слуга Народа", общественный деятель с неформальным образованием. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины с 19 октября 2021 года.
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