После угроз и разговора с Путиным: Фицо пригласил Зеленского на переговоры

Премьер Словакии Фицо после политических угроз Украине решил пригласить украинского президента на переговоры на границе между государствами.

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Фицо пригласил Зеленского на переговоры из-за остановки транзита газа из РФ / Колж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Фицо:

Прекращение транзита российского газа "наносит ущерб как Украине, так и Словакии"

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Переговоры по транзиту газа и спорным моментам между Словакией и Украиной могут пройти на границе между государствами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы для обсуждения, в частности, вопросов газоснабжения. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Фицо отметил, что прекращение транзита газа через Украину в Словакию и другие страны якобы наносит значительный ущерб как Украине, так и Словакии, а также Европейскому Союзу. Это вызывает негативные реакции, которые осложняют двусторонние и многосторонние отношения.

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"Я не намерен реагировать на ваше заявление от воскресенья, 12 января 2025 года, потому что не намерен дальнейшей эскалации напряженности. Я хочу полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с приостановкой транзита газа", - сказал он в обращении.

Премьер-министр Словакии заявил, что имеет другую позицию, чем Владимир Зеленский, по ряду вопросов. В частности, он выразил сомнение в том, что продолжение кровопролития в войне в Украине будет способствовать укреплению позиций Украины на возможных мирных переговорах.

Он также подчеркнул, что во время своих зарубежных визитов настаивает на необходимости немедленного прекращения боевых действий, поддерживает существующие мирные инициативы и предлагает организовать мирные переговоры на любом уровне в Словакии.

"Я также имею другое мнение относительно вашего решения прекратить транзит газа через Украину. Моя позиция не единственная в Европе. Даже если я не считаю абсолютно решающим то, что Словацкая Республика теряет 500 млн. евро в год из-за прекращения транзита газа, наиболее решающим является влияние вашего решения на конкурентоспособность Европейского Союза, организации, в которую вы претендуете на членство", - упрекнул Фицо.

В своем видеообращении Роберт Фицо сообщил, что провел обсуждение с Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам энергетики Д. Йоргенсеном и его командой. Во время этой встречи якобы были приняты решения, которые подтверждают серьезность ситуации. В связи с этим он призвал украинскую сторону активно присоединиться к дальнейшим переговорам и работе специальной рабочей группы, созданной для решения соответствующих вопросов.

Фицо обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что Словацкая Республика всегда проявляла и продолжает демонстрировать солидарность с гражданами Украины, как теми, которые остаются на родине, так и теми, кто находится в Словакии.

Он отметил положительные результаты совместных переговоров между правительствами обеих стран и выразил желание продолжать конструктивный и взаимоуважительный диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Поэтому, как высший представитель словацкой исполнительной власти, позвольте мне пригласить Вас на переговоры, желательно как можно быстрее, полностью понимая серьезность повестки дня Вашей работы. Встреча может состояться на территории Словацкой Республики вблизи государственной границы между Словакией и Украиной. Символично, что вы могли бы воспользоваться прямым железнодорожным сообщением из Киева в Кошице, которое является результатом совместных усилий наших правительств, чтобы добраться до словацкой территории", - предложил он.

Фицо выразил надежду, что такая встреча создаст благоприятные условия для откровенной дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины. Обсуждение также будет охватывать возможные технические решения в свете завершения контракта между украинскими и российскими компаниями 31 декабря 2024 года, влияние прекращения транзита газа через Украину на конкурентоспособность европейской экономики и перспективы развития двусторонних отношений между Словакией и Украиной.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Угрозы Фицо Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкие высказывания в адрес президента Украины, назвав Владимира Зеленского "нищим" и "шантажистом". Эти заявления прозвучали на заседании Комиссии по иностранным делам парламента в Братиславе.

Фицо также сообщил, что Владимир Путин пообещал обеспечить Словакию российским газом через альтернативные маршруты после завершения транзита через Украину. В ходе встречи с Путиным в Москве 22 декабря, которая состоялась накануне окончания транзитного контракта между Россией и Украиной, Фицо выразил свое недовольство. Сейчас он угрожает Украине прекращением поставок электроэнергии, отмечается в материале Reuters.

Фицо заявил, что его встреча с Путиным стала ответом на заявление Зеленского о прекращении транзита российского газа.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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