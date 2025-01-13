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Начальника академии Сагайдачного выберут военные: Зеленский анонсировал голосование

Руслана Заклинская
13 января 2025, 16:27
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Военные смогут выбрать нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного в приложении "Армия+".
Начальника академии Сагайдачного выберут военные: Зеленский анонсировал голосование
Зеленский привлекает военных к выбору начальника Академии сухопутных войск / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Президент Зеленский обсудил с военным руководством ситуацию на фронте
  • В Армия+ стартует опрос о назначении нового руководителя академии Сагайдачного
  • Опрос продлится до 17 января, а затем будет принято решение о назначении

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военным руководством ситуацию на фронте и кадровые изменения. Готовится назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Об этом президент сообщил в Telegram.

Глава государства заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы.

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"Ситуация на фронте: Покровское направление, район Курахово. Потребности фронта. Курская операция. Обсудили и некоторые кадровые вопросы. В частности, готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что командующий Сухопутных войск и главком ВСУ представили пять кандидатур на должность нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. По его словам, все кандидаты имеют богатый военный опыт и хорошо известны в военной среде.

"Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армия+", принять участие в избрании нового руководителя академии. Сегодня в "Армии+" стартует опрос относительно изменений в академии, которые необходимы, и выбора начальника академии", - добавил Зеленский.

Опрос продлится до 17 января. После его завершения, на основе результатов голосования, будет принято решение о назначении нового начальника академии.

Новости Украины - скандал в Нацакадемии сухопутных войск

Напомним, в июне 2024 года был задержан начальник курса Академии сухопутных войск во Львове, который в течение длительного времени издевался над курсантами. По информации Государственного бюро расследований, офицер более года регулярно применял насилие в отношении молодых военных, используя как оружие, так и ремень.

Как сообщал Главред, генерал-лейтенанта Павла Ткачука уволили с должности начальника Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного 18 декабря 2024 года после аудита, выявившего нарушения в деятельности академии. Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ после визита президента Зеленского во Львов.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, что решение было принято после расследования, проведенного ВСК. Народный депутат Юлия Яцык уточнила, что увольнение Ткачука стало результатом жалоб курсантов на травлю, буллинг, низкое качество питания и отсутствие лекарств.

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Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

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