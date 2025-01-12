"Проигрышная ставка": Зеленский жестко ответил на новые обвинения Фицо

Прекращение поставок через Украину привело к росту цен на газ в Европе, утверждает Роберт Фицо.

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Роберт Фицо снова угрожает Украине / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает наложить вето на будущий пакет военной помощи Украине от Европейского Союза. Он заявляет, что это станет ответом на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

"Если Зеленский решил нанести вред Словакии и Евросоюзу, потому что думает, что ему все сойдет с рук, то я наложу вето на помощь Украине в рамках ЕС", - заявил глава словацкого правительства, сообщает Dennik N.

Фицо подчеркнул, что "Словакия должна решить, будет ли она потакать пассивной внешней политике или будет стремиться развивать жизненное пространство в рамках ЕС и НАТО".

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"Прекращение поставок через Украину привело к росту цен на газ в Европе. Поэтому я был в Брюсселе, чтобы предупредить Еврокомиссию, что если мы не будем работать над импортом газа в определенном объеме через Украину, то мы увидим огромный рост цен на газ", - сказал политик.

Кроме этого, глава словацкого правительства рассказал, что во время своего визита в Москву в конце прошлого года, спросил, готова ли Россия поставлять газ.

"Они сказали "да", - добавил Фицо.

Ответ Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский в своем сервисе микроблогов Х (бывший Twitter) иронически отметил: "Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо наконец-то вернулся из отпуска в роскошном отеле во Вьетнаме и сейчас находится в Братиславе. Для него лично это должно быть непростым испытанием — перейти от жизни в роскоши к попыткам исправить собственные ошибки".

Глава государства убежден, что ошибкой Фицо было полагать, что его "теневые схемы с Москвой могут продолжаться бесконечно".

"Мы предложили свою помощь народу Словакии в период адаптации к отсутствию российского газового транзита, но Фицо высокомерно отказался. Многие в Европе предупреждали его, что ничего не делать и ждать — это не выход. Теперь он прибегает к пиару, лжи и громким обвинениям, чтобы переложить вину с себя на кого-то другого", - отмечает он.

Зеленский отмечает, что но настоящая проблема в том, что "он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и уж точно не на здравый смысл. С самого начала это была проигрышная ставка".

"Мы надеемся, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоносителей в Европу, сотрудничество с Европейской комиссией и реализация политики президента Трампа по увеличению поставок американского газа на континент помогут решить проблемы, вызванные недальновидностью некоторых европейских деятелей", - добавил Зеленский.

/ @ZelenskyyUa

Как сообщал Главред, Украина официально прекратила транзит газа из России через свою территорию в страны Европейского Союза. Остановка транзита уже вызвала напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией, которые больше всего зависят от поставок газа РФ.

Ранее сообщалось, почему на самом деле Венгрия и Словакия зависимы от газа РФ. Михаил Гончар рассказал, что обе страны имеют достаточно технических возможностей для диверсифицировать поставки газа.

Напомним, ранее Фицо прокомментировал остановку транзита газа РФ через Украину. Он заявил, что такой шаг со стороны Украины заставит страны Европейского Союза страдать в будущем, в отличие от Российской Федерации. Премьер также отметил, что в 2025 году политика его правительства будет неизменной.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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