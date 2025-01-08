Фицо снова набросился на Украину с обвинениями: в чем причина

У Словакии появились новые претензии к Украине.

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Транзит российского газа в Европу / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Robert Fico

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В Брюсселе должна была состояться встреча между представителями Украины, Словакии и ЕС

Фицо заявил, что Киев, якобы, вышел из обсуждений

В Киеве заявления словацкого правительства опровергли

1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу. В Словакии не хотят с этим примириться, поэтому прибегают к оскорблениям и угрозам. Однако, теперь у Словакии появились новые претензии. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что 7 января в Брюсселе должна была состояться встреча между представителями Украины, Словакии и ЕС. Впрочем, за несколько часов до её начала Фицо заявил, что Киев, якобы, вышел из обсуждений.

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"В связи с тем, что украинская сторона не будет присутствовать... Еврокомиссия решила отменить встречу", - сообщили в словацком правительстве.

По версии Братиславы, министры энергетики Украины и Словакии должны были встретиться для обсуждения последствий завершения соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину.

В то же время, в Киеве заявления словацкого правительства опровергли. Посол в ЕС Всеволод Ченцов отметил, что на самом деле, встреча была инициирована Украиной для обсуждения угроз словацкого премьера Роберта Фицо относительно возможного прекращения поставок электроэнергии.

Чиновник подчеркнул, что переговоры о транзите газа не планировались.

По его словам, министр энергетики Украины Герман Галущенко планировал принять участие в дискуссиях в Брюсселе, но был вынужден остаться дома "из-за сложной ситуации в энергетике". Вместо того, чтобы принять предложение Киева об онлайн-встрече, представители Еврокомиссии предложили перенести её на другую дату.

Прекращение транзита российского газа в Европу - что известно

Как сообщал Главред, 1 декабря 2025 года Украина окончательно остановила транзит газа страны-агрессора России через собственную территорию, что вызвало возмущение у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он заявил, что такой шаг со стороны Украины заставит страны Европейского Союза страдать в будущем, в отличие от Российской Федерации.

Владимир Зеленский заявил, что в течение 25 лет объем транзита российского газа через Украину в Европу составлял более 130 миллиардов кубометров ежегодно. Зато теперь этот объем равен нулю, что является одним из крупнейших поражений РФ.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что завершение транзита газа в Европу через Украину не повлияет на газоснабжение для украинских граждан.

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