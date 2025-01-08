Фицо снова набросился на Украину с обвинениями: в чем причина

Главное:
- В Брюсселе должна была состояться встреча между представителями Украины, Словакии и ЕС
- Фицо заявил, что Киев, якобы, вышел из обсуждений
- В Киеве заявления словацкого правительства опровергли
1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу. В Словакии не хотят с этим примириться, поэтому прибегают к оскорблениям и угрозам. Однако, теперь у Словакии появились новые претензии. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что 7 января в Брюсселе должна была состояться встреча между представителями Украины, Словакии и ЕС. Впрочем, за несколько часов до её начала Фицо заявил, что Киев, якобы, вышел из обсуждений.
"В связи с тем, что украинская сторона не будет присутствовать... Еврокомиссия решила отменить встречу", - сообщили в словацком правительстве.
По версии Братиславы, министры энергетики Украины и Словакии должны были встретиться для обсуждения последствий завершения соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину.
В то же время, в Киеве заявления словацкого правительства опровергли. Посол в ЕС Всеволод Ченцов отметил, что на самом деле, встреча была инициирована Украиной для обсуждения угроз словацкого премьера Роберта Фицо относительно возможного прекращения поставок электроэнергии.
Чиновник подчеркнул, что переговоры о транзите газа не планировались.
По его словам, министр энергетики Украины Герман Галущенко планировал принять участие в дискуссиях в Брюсселе, но был вынужден остаться дома "из-за сложной ситуации в энергетике". Вместо того, чтобы принять предложение Киева об онлайн-встрече, представители Еврокомиссии предложили перенести её на другую дату.
Прекращение транзита российского газа в Европу - что известно
Как сообщал Главред, 1 декабря 2025 года Украина окончательно остановила транзит газа страны-агрессора России через собственную территорию, что вызвало возмущение у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он заявил, что такой шаг со стороны Украины заставит страны Европейского Союза страдать в будущем, в отличие от Российской Федерации.
Владимир Зеленский заявил, что в течение 25 лет объем транзита российского газа через Украину в Европу составлял более 130 миллиардов кубометров ежегодно. Зато теперь этот объем равен нулю, что является одним из крупнейших поражений РФ.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что завершение транзита газа в Европу через Украину не повлияет на газоснабжение для украинских граждан.
Читайте также:
- Союз Фицо с Путиным: в Словакии вскипели после громких обвинений Зеленского
- "Сократим поддержку": Фицо начал угрожать украинским беженцам в Словакии
- Угрозы Фицо игнорируют: Словакия продолжит поставлять электроэнергию Украине
Что такое Politico?
Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред