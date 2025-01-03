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Угрозы Фицо игнорируют: Словакия продолжит поставлять электроэнергию Украине

Руслана Заклинская
3 января 2025, 18:56обновлено 3 января, 19:37
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Словацкая компания SEPS будет придерживаться договора о поставках электроэнергии Украине.
Угрозы Фицо игнорируют: Словакия продолжит поставлять электроэнергию Украине
Словацкий оператор SEPS игнорирует угрозы Фицо / Колаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/robertficosk, скриншот из видео

Коротко:

  • Словакия будет предоставлять электроэнергию Украине
  • Компания SEPS будет придерживаться договора с Укрэнерго несмотря на угрозы Фицо

Украина продолжит получать электроэнергию из Словакии, несмотря на угрозы премьер-министра Роберта Фицо. Словацкий оператор системы передачи SEPS будет придерживаться условий действующего договора. Об этом пишет издание iROZHLAS.

Согласно договору, SEPS продолжит обеспечивать поставки электроэнергии в Украину как часть чрезвычайной помощи. Кроме этого, словацкая государственная компания продолжит трансграничную передачу электроэнергии через все участки в стандартном режиме.

видео дня

Весной прошлого года компания продлила контракт еще на 12 месяцев, по которому может поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую энергосистему. За первые 11 месяцев 2024 года чистый экспорт электроэнергии из Словакии в Украину составил 2,43 тераватт-часа, что в 3,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2023 года.

Аналитики отмечают, что ограничение поставок электроэнергии из Словакии нарушит европейские и словацкие законы. Бывший министр экономики Словакии Карел Гирман заявил, что прекращение поставок может привести к конфликту внутри ЕС, поскольку электроэнергию в Украину продают не государственные органы, а трейдеры.

Угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии - главное

Как сообщал Главред, Киев вынужден импортировать электроэнергию из соседних стран из-за разрушения энергетической инфраструктуры вследствие российских ракетно-дронных атак.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько раз угрожал Украине прекращением поставок электроэнергии, в связи с завершением срока действия контракта между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" на транзит российского газа.

Также президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Фицо, вероятно, получил приказ от президента России Владимира Путина. После поездки в Москву Фицо пытается создать "второй энергетический фронт" против Украины.

МИД Украины заявил, что угрозы премьера Словакии отключить электроэнергию Украине являются безосновательными, поскольку Украина платит немалые деньги за импорт электричества.

Кроме этого, на днях Фицо придумал новую угрозу и заявил, что Словакия может не только прекратить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам.

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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