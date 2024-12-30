Союз Фицо с Путиным: в Словакии раскипятились после громких обвинений Зеленского

В МИД Словакии воспринимают реакцию Владимира Зеленского на угрозы Роберта Фицо, "как преувеличенную".

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В Словакии прокомментировали заявления Владимира Зеленского в адрес Роберта Фицо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, "Укртрансгаз", facebook.com/robertficosk

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В МИД Словакии возмутились из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что премьер Роберт Фицо своими угрозами в адрес Украины открыл "второй энергетический фронт".

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Словацкие дипломаты пишут о том, что воспринимают реакцию Зеленского на угрозы Фицо, "как преувеличенную". "Мы решительно отвергаем любые безосновательные заявления об открытии "второго энергетического фронта", о котором спекулирует президент Украины Владимир Зеленский, а также сфабрикованные обвинения в любом союзе с Владимиром Путиным", – говорится в сообщении МИД Словакии.

Вместе с тем в МИД Словакии говорят, что намерены и дальше продолжать оказывать гуманитарную помощь уязвимым и пострадавшим людям в Украине по мере возможностей.

"Кроме того, наши украинские коллеги в Министерстве иностранных дел не должны оставлять без внимания тот факт, что российский газ, транспортируемый через украинскую территорию, приносит Украине значительные доходы, которые имеют решающее значение для экономики страны", – добавили в словацком МИД.

Ранее Фицо пожаловался на Зеленского лидерам ЕС и пригрозил "ответными мерами". Скандальный словацкий премьер устроил нападки на Украину и президента Владимира Зеленского.

Напомним, в Минэнерго заявили о том, что имеются механизмы, как заменить импорт электроэнергии из Словакии. Министр Герман Галущенко выразил надежду, что власти Словакии не решатся на преращение поставок электроэнергии.

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал Фицо после поездки в Москву. По мнению главы Украины, премьеру Словакии нужны только деньги и ему безразлична жизнь украинцев.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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