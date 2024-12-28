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Имеются механизмы, как заменить импорт электроэнергии из Словакии – Минэнерго

Виталий Кирсанов
28 декабря 2024, 22:20
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Министр Герман Галущенко выразил надежду, что власти Словакии не решатся на преращение поставок электроэнергии.
Галущенко, импорт электроэнергии
Галущенко обратился к энергокомиссару ЕС / коллаж: Главред, фото: atom.gov.ua, УНИАН

Вы узнаете:

  • Галущенко обратился к энергокомиссару ЕС
  • С другими странами налажена коммуникация о возможных поставках электроэнергии

Украина после угроз словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии с нового года, обратилась к энергетическому еврокомиссару. Об этом 28 декабря в эфире национального телемарафона сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Мы бы очень хотели, чтобы в ЕС все члены придерживались тех норм и регуляций, которой сегодня существуют", – отметил Галущенко.

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По его словам, решение такого плана, как говорит Фицо, единогласно принять "будет абсолютно невозможно".

"Если будут попытки обосновать такое решение…, то это все равно будет нарушением соответствующих регуляций европейских. Я сегодня обратился письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е, к Энергетическому сообществу, чтобы эти вопросы были рассмотрены соответствующим образом с точки зрения соблюдения норм законодательства", – отметил Галущенко.

Министр добавил, что в Украине есть механизмы заменить импорт электроэнергии из Словакии – из других соседних стран, которые готовы увеличить мощности, и "соответствующие разговоры уже были проведены".

При этом министр выразил надежду, что на этот шаг власти Словакии не решатся.

Взаимодействие Словакии и Украины - последние детали

Как сообщал Главред, недавно президент Зеленский раскритиковал Фицо после поездки в Москву. По мнению главы Украины, премьеру Словакии нужны только деньги и ему безразлична жизнь украинцев.

Впоследствии стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает Украине "энергоблокадой" из-за газа из РФ. Он боится, что остановка транзита российского газа будет большим экономическим ударом для Европы.

Все выглядит так, что диктатор из России Путин таки поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии". Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В свою очередь эксперт по энергетике Александр Харченко объяснил, существует ли серьёзная угроза для электроснабжения Украины. По его мнению, Украина сможет легко компенсировать эти объёмы электроэнергии из Словакии за счёт других подключений.

Бессмысленными угрозами отключить Украине покупаемую ею электроэнергию, а не получаемую в подарок, премьер-министр Словакии Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором, заявило Министерство иностранных дел Украины в связи с обнародованными Фицо угрозами прекратить поставки электричества Украине.

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Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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