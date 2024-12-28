МИД об угрозах Фицо: Украина платит немалые деньги за электроэнергию из Словакии

В МИД отметили, что на текущий момент Путин и Фицо – это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света.

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В МИД Украины прокомментировали угрозы Фицо / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказали в МИД Украины:

Фицо фактически становится на одну сторону с Путиным

Словакия должна работать со всей Европой ради диверсификации поставок энергоресурсов

Бессмысленными угрозами отключить Украине покупаемую ею электроэнергию, а не получаемую в подарок, премьер-министр Словакии Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором, заявило Министерство иностранных дел Украины в связи с обнародованными Фицо угрозами прекратить поставки электричества Украине.

"Напоминаем премьер-министру Роберту Фицо, что снабжение Словакией критических объемов электроэнергии Украине не благотворительность: Украина платит за него Словакии немалые деньги. Наше государство всегда было самодостаточным в производстве электроэнергии, а сейчас вынуждено порой импортировать его только из-за российских преступлений – оккупации ЗАЭС, постоянных и целенаправленных ракетных ударов по нашей гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям", - подчеркивается в заявлении. видео дня

В МИД отметили, что на текущий момент Путин и Фицо – это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света.

"На совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание Роберта Фицо в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России", - указывают в министерстве.

МИД Украины выразило убежденность, что в интересах словацкого народа правительство Словакии должно работать с соседями и всей Европой ради диверсификации поставок энергоресурсов, в частности уже сейчас договариваться о поставках газа из США, а не надеяться на продолжение зависимости от России и политики вытеснения американских и других энергоресурсов из Европы.

"Напомним, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна соблюдать общие европейские правила. Призываем Европейскую Комиссию по взаимодействию с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", - заключили в МИД.

Взаимодействие Словакии и Украины - последние детали

Как сообщал Главред, недавно президент Зеленский раскритиковал Фицо после поездки в Москву. По мнению главы Украины, премьеру Словакии нужны только деньги и ему безразлична жизнь украинцев.

Впоследствии стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает Украине "энергоблокадой" из-за газа из РФ. Он боится, что остановка транзита российского газа будет большим экономическим ударом для Европы.

Все выглядит так, что диктатор из России Путин таки поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии". Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В свою очередь эксперт по энергетике Александр Харченко объяснил, существует ли серьёзная угроза для электроснабжения Украины. По его мнению, Украина сможет легко компенсировать эти объёмы электроэнергии из Словакии за счёт других подключений.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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