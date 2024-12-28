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"Энергоблокада" от Фицо: существует ли серьезная угроза для электроснабжения Украины

Анна Косик
28 декабря 2024, 10:14
1079
Отказ от поставок электроэнергии со стороны Словакии действительно уменьшит объемы, но есть нюанс.
Фицо, энергетика
Словакии вряд ли удастся запугать Украину прекращением поставок электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Харченко:

  • Угрозы для энергообеспечения Украины нет
  • Словакия может потерять еще больше денег
  • Украине смогут предоставить электроэнергию другие страны Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который известен своей пророссийской позицией, недавно пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии из-за отказа от продолжения транзита российского газа после 1 января 2025 года.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко и источники в отрасли, как пишет "РБК-Украина", утверждают, что такие заявления Фицо не несут никакой угрозы украинскому энергообеспечению.

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Дело в том, что Украина сможет легко компенсировать эти объемы электроэнергии из Словакии за счет других подключений.

"Максимум, что может произойти, это Словакия потеряет деньги дополнительно к тем, которые она уже точно потеряет от прекращения транзита газа", - говорит Харченко.

В то же время источники издания также подтверждают, что негативных последствий для Украины не будет, ведь электроэнергия из ЕС сейчас поставляется в объеме до 2,1 ГВт сразу через 4 страны, а именно Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию.

"Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах смогут предоставить три другие страны", - говорится в статье.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Угрозы Украине со стороны Словакии - что известно

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал прекратить энергоснабжение Украины, если Киев прекратит транспортировать российский газ в Центральную Европу после 1 января. Таким образом Словакия остается зависимой от российского газа, поэтому стремится сохранить его транзит.

Ранее Фицо заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского не продлевать транзит российского газа через Украину приведет к энергетическому кризису в Словакии. Премьер подчеркнул, что его страна заинтересована в покупке дешевого российского газа и его транспортировке в другие страны ЕС.

Накануне Зеленский заявлял, что говорил с премьером Словакии и объяснил ему, что во время войны стыдно говорить о деньгах, потому что Украина теряет людей. Но если говорить прагматично, то Украина гораздо больше теряет на энергетике из-за этой войны.

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Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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новости Словакии транзит газа новости Украины энергетика электроэнергия Роберт Фицо
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