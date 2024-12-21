Орбан придумал 'трюк', а Фицо собрался в Москву: подробности эпопеи вокруг газа с РФ

Орбан придумал схему, как сохранить транзит российского газа через Украину и якобы ведет переговоры.

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Фицо собирается к Путину договариваться о транзите газа, а Орбан придумал "трюк" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН, facebook.com/robertficosk

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Венгрия придумала "трюк" для сохранения транзита российского газа через Украину

Орбан ведет переговоры с РФ и Украиной по сохранению поставок газа

Премьер Словакии якобы планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить транзит газа

Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении поставок российского газа через территорию Украины, несмотря на то, что импорт газа из РФ сейчас осуществляется через трубопровод "Турецкий поток". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Reuters.

Венгерский премьер придумал идею, по которой Венгрия может оплачивать российский газ еще до его попадания на территорию Украины. Так через украинские трубопроводы будет транспортироваться венгерский газ, а не российский.

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"Мы сейчас пробуем трюк... что если газ к моменту поступления на территорию Украины уже не будет российским, а будет уже принадлежать покупателям. Таким образом, газ, который поступает в Украину, уже не будет российский, а будет венгерским", - заявил Орбан на брифинге.

По его словам, переговоры с обеими странами еще продолжаются, и пока неизвестно, согласятся ли на такую схему Россия и Украина. Однако он подчеркнул, что Венгрия не намерена отказываться от использования украинского транзитного маршрута для поставок газа.

Фицо собрался на встречу к Путину

Кроме этого, президент Сербии Александар Вучич сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен встретиться с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, эта встреча запланирована на понедельник, 23 декабря, и состоится в Москве.

"Насколько я знаю из неофициальных источников - и даже если я говорю неофициально, это означает, что информация относительно правдива, Роберт Фицо поедет к Путину как лидер страны Европейского Союза. Мне не нужно рассказывать, какую реакцию это вызовет со стороны других лидеров ЕС", - рассказал Вучич в интервью сербскому телеканалу Happy, передает Pink TV.

Визит, по словам Вучича, связан с прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Словакия, которая получает газ через этот маршрут, обеспокоена последствиями прекращения поставок.

Критика премьера Словакии

Ранее Фицо заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского не продлевать транзит российского газа через Украину приведет к энергетическому кризису в Словакии. Премьер подчеркнул, что его страна заинтересована в покупке дешевого российского газа и его транспортировке в другие страны ЕС.

Словацкое издание Aktuality сообщает, что лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка призвал Роберта Фицо прокомментировать сообщения о якобы запланированной встрече с Путиным.

"Если вы хотите решить транзит газа в Словакию, вы должны ехать в Киев договариваться. Любой государственный деятель, который заботится об интересах собственной страны, давно бы это сделал. Вместо этого вы хотите быть полезным идиотом для путинской пропаганды, которая привела к десяткам тысяч невинных жертв и угрозе безопасности по всей Европе?" - Шимечка к словацкому премьеру.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Завершение транзита российского газа - главное

Как сообщал Главред, Украина остановит транзит российского газа в Европу после завершения срока действия соглашения между Нафтогазом и Газпромом в конце 2024 года. Председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов подчеркнул, что намерения продлевать этот контракт нет.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон подтвердила готовность ЕС к завершению контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце 2024 года. Она отметила, что ЕС подготовился к сценарию нулевого транзита с 1 января 2025 года, в частности благодаря диверсификации поставок через СПГ-терминалы и другие маршруты.

Российский газ не будут транспортировать, чтобы лишить Кремль доходов, которые финансируют агрессию против Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо. Он подчеркнул, что стратегической целью Украины является введение санкций против газа из РФ и призыв к Европе отказаться от российской нефти и газа.

Премьер Словакии Роберт Фицо возмущен этим решением и пригрозил Украине "серьезным конфликтом". Он отметил, что не понимает, почему со стороны Украины не проявляется солидарность.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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