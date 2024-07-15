Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

Президент хочет, чтобы Польша помогала сбивать российские ракеты, которые атакуют украинские газовые хранилища.

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Зеленский заявил, что Польша должна сбивать ракеты над Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты начали активно атаковать украинские газохранилища на западе страны. Власти пытаются заручиться поддержкой Польши, которая имеет возможность сбивать российские ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Он добавил, что именно по этим газохранилищам начало "часто прилетать". При этом Зеленский заявляет, что от этого зависит не только Украина, но и ближайшие соседи. Поэтому Польша просто обязана принимать активное участие в уничтожении вражеских ракет и дронов над Украиной.

"Справедливо, если Польша будет нам помогать сбивать ракеты, которые идут в направлении именно Польши. Мы говорим именно об этом направлении - направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. Интересно. Есть страны-скептики в принципе к нам... Так вот, очень важно, что этим газом в этих хранилищах пользуются именно эти страны. Вот что интересно. Поэтому этот скепсис должен уменьшаться. Потому что если мы не защитим наше газохранилище, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи", - сказал Зеленский. видео дня

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Накануне польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши.

Однако впоследствии появилась информация, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, летящие в направлении Запада, поскольку в Варшаве нет по этому поводу единодушного мнения. Об этом заявил глава МО страны Владислав Косиняк-Камыш. В США идею президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска тоже не поддержали.

Ранее стало известно, что Польша планирует передавать Украине электроэнергию, которую будет получать от сжигания польского угля без выплат за выбросы в воздух вредных веществ.

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