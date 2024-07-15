УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

Ангелина Подвысоцкая
15 июля 2024, 17:10
26
Президент хочет, чтобы Польша помогала сбивать российские ракеты, которые атакуют украинские газовые хранилища.
Зеленский, ракета, Польша
Зеленский заявил, что Польша должна сбивать ракеты над Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты начали активно атаковать украинские газохранилища на западе страны. Власти пытаются заручиться поддержкой Польши, которая имеет возможность сбивать российские ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Он добавил, что именно по этим газохранилищам начало "часто прилетать". При этом Зеленский заявляет, что от этого зависит не только Украина, но и ближайшие соседи. Поэтому Польша просто обязана принимать активное участие в уничтожении вражеских ракет и дронов над Украиной.

"Справедливо, если Польша будет нам помогать сбивать ракеты, которые идут в направлении именно Польши. Мы говорим именно об этом направлении - направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. Интересно. Есть страны-скептики в принципе к нам... Так вот, очень важно, что этим газом в этих хранилищах пользуются именно эти страны. Вот что интересно. Поэтому этот скепсис должен уменьшаться. Потому что если мы не защитим наше газохранилище, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи", - сказал Зеленский.

видео дня

Заявления Польши в контексте российско-украинской войны - последние новости

Накануне польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши.

Однако впоследствии появилась информация, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, летящие в направлении Запада, поскольку в Варшаве нет по этому поводу единодушного мнения. Об этом заявил глава МО страны Владислав Косиняк-Камыш. В США идею президента Владимира Зеленского и польского премьера Дональда Туска тоже не поддержали.

Ранее стало известно, что Польша планирует передавать Украине электроэнергию, которую будет получать от сжигания польского угля без выплат за выбросы в воздух вредных веществ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России Польша
Реклама

Главное за день

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

17:10 Украина
Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

16:35 Украина
Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

15:50 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность 5397

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа 4557

Диана Гурцкая стала неузнаваемой после смерти мужа

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания 4252

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

Когда один выстрел меняет мировую историю 2237

Когда один выстрел меняет мировую историю

Последние новости

17:33

Танковый "борт" в Украину: Испания передает новую партию военной помощи

17:21

Быстро и без химии: как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильникеВидео

17:10

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

17:04

О наступлении речь не шла: Зеленский объяснил слова о "14 бригадах без оружия"

16:40

Не останется молодости и красоты: кому нельзя умываться 16 июля - приметы

У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - КраевУ демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев
16:35

Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

16:28

Смерть Шеннен Доэрти: в Сети появилось последнее прижизненное фото актрисы

16:08

Как охладить автомобиль без кондиционера: лайфхак, который спасет в жару

15:58

Популярный украинский шоумен оказался под капельницей

Реклама
15:50

Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

15:41

Мобилизация, удары по России и 25 Patriot: главное с пресс-конференции Зеленского

15:38

Намекнул на Польшу: Зеленский рассказал о проблемных партнерах Украины

15:28

НАПК уличила партию Порошенко на выводе 35 млн грн из госбюджета на собственный счет – движение "Чесно"

15:27

"Мир только в Европе": Краев рассказал, чего ждать Украине после саммита НАТО

15:13

Жена Евгения Кота показала фигуру через 5 дней после родов

15:03

Есть ли угроза для Украины: Зеленский о вероятности победы Трампа на выборах

14:42

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: Девы - не молчите, Рыбам - общение

14:36

Цвет имеет значение: как выбрать спелый арбуз со сладкой мякотью - 5 правилВидео

14:30

Церковный праздник 16 июля: что нельзя делать в этот день

14:28

Делает ставку на Трампа: с чем могут быть связаны недавние вояжи Орбана

Реклама
14:16

В Украине температура подскочит до +42°: синоптик назвала, где будет жарче всего

13:43

Украина тайно получила от Германии пакет военной помощи с танками

13:16

Как убрать царапины на солнцезащитных очках за 10 минутВидео

13:15

Украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света

12:38

Гороскоп на завтра 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение

12:16

"Положительная тенденция": в Украине растет уровень мобилизации - Reuters

12:14

На Одесчине застрелили дезертира: военные сбежали из части и шли в Молдову

12:00

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов

11:56

"Дно давно пробито": путинистку Лолиту затравили в РФ - что случилось

11:56

В Мариуполе прогремели взрывы, оккупанты подняли в небо авиацию

11:19

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

11:15

Дроны взорвали воинскую часть: стали известны детали удара по целям РФ в Крыму

11:13

Из-за больших потерь: Сирский направил проверку в одну из бригад ВСУ - Генштаб

10:21

Китайский гороскоп на завтра 16 июля: Драконам - семейные проблемы, Собакам - критика

10:21

"Ракетных атак РФ все больше": в ФРГ заговорили о передаче ВСУ боевых самолетов

10:10

"Я ничего не потерял": звезда "Поймать Кайдаша" впервые прокомментировал развод

10:01

Орбан доигрался с "мирными" вояжами: в ЕС могут организовать бойкот - Politico

10:00

Антифейк-ликбез: как распознать подделку при покупке онлайн пресс-релиз

09:52

"Выбирает не поддерживать свою страну": певица Гайтана попала в крупный скандал

09:19

"Коллективное давление на РФ": в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру

Реклама
09:00

"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

08:58

Еще полторы-две недели: когда в Украине станет меньше отключений света

08:57

Белокурый ангел: как выглядит обаятельный малыш из комедии "Деннис-мучитель" сейчас

08:11

ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине: в ISW назвали направления

08:08

Путинист Григорий Лепс публично приставал к известной певице - детали

07:46

Байден обратился к нации после покушения на Трампа: что сказал президент США

07:42

Смерть звезды "Сияния" Шелли Дюваль: бывший возлюбленный раскрыл подробности

06:55

В Крыму и РФ прогремели взрывы: оккупанты пожаловались на атаку дронов

06:20

Когда один выстрел меняет мировую историюмнение

05:50

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти слово за 7 секунд

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять