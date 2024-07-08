Польша планирует производить электроэнергию для Украины - Туск заявил как именно

Польша работает над тем, чтобы сжигать польский уголь, не платя за выбросы, а произведенную электроэнергию за европейские деньги передавать Украине.

https://glavred.info/world/polsha-planiruet-proizvodit-elektroenergiyu-dlya-ukrainy-tusk-zayavil-kak-imenno-10579235.html Ссылка скопирована

Польша будет передавать Украине электроэнергию / коллаж: Главред фото: УНИАН

Польша планирует передавать Украине электроэнергию, которую будет получать от сжигания польского угля без выплат за выбросы в воздух вредных веществ. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Вопрос об энергетике имеет решающее значение. Мы сейчас работаем над этим в Польше, и наши специалисты обсуждают то, как мы можем непосредственно помочь электроснабжению Украины перед наступлением зимы", - сказал Туск.

Туск заявил, что в Украине все энергетические объекты находятся под угрозой атаки россиян. Премьер Польши отметил, что в его стране есть большое количество угля, который Польша планирует сжигать, однако не хочет платить за вредные выбросы в атмосферу, поэтому Туск считает, что Европа компенсирует эти расходы в обмен на то, чтобы энергомост направлять в Украину.

видео дня

По его словам, "в целом проблему с электроэнергией это, конечно, не решит, но может хотя бы частично помочь Украине пережить эту тяжелую зиму".

"И мы будем поощрять всех наших партнеров к поиску креативных идей (для поддержки украинской энергетики - ред.)", - добавил Туск.

Отношения Польши и Украины

С начала полномасштабной войны России против Украины Польша является одним из самых надежных союзников Украины. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Варшаву.

Напомним, во время встречи польский премьер Дональд Туск допустил возможность с бития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши.

Также Украина и Польша договорились о формировании из граждан Украины, которые находятся на территории стран ЕС, добровольческого военного подразделения.

Читайте больше новостей об отношениях Украины и Польши:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред