Польша планирует производить электроэнергию для Украины - Туск заявил как именно

Польша планирует передавать Украине электроэнергию, которую будет получать от сжигания польского угля без выплат за выбросы в воздух вредных веществ. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Вопрос об энергетике имеет решающее значение. Мы сейчас работаем над этим в Польше, и наши специалисты обсуждают то, как мы можем непосредственно помочь электроснабжению Украины перед наступлением зимы", - сказал Туск.
Туск заявил, что в Украине все энергетические объекты находятся под угрозой атаки россиян. Премьер Польши отметил, что в его стране есть большое количество угля, который Польша планирует сжигать, однако не хочет платить за вредные выбросы в атмосферу, поэтому Туск считает, что Европа компенсирует эти расходы в обмен на то, чтобы энергомост направлять в Украину.
По его словам, "в целом проблему с электроэнергией это, конечно, не решит, но может хотя бы частично помочь Украине пережить эту тяжелую зиму".
"И мы будем поощрять всех наших партнеров к поиску креативных идей (для поддержки украинской энергетики - ред.)", - добавил Туск.
Отношения Польши и Украины
С начала полномасштабной войны России против Украины Польша является одним из самых надежных союзников Украины. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Варшаву.
Напомним, во время встречи польский премьер Дональд Туск допустил возможность с бития российских ракет над территорией Украины, если те летят в направлении Польши.
Также Украина и Польша договорились о формировании из граждан Украины, которые находятся на территории стран ЕС, добровольческого военного подразделения.
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