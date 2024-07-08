Польша подумывает сбивать ракеты РФ над Украиной: заявление Зеленского и Туска

Решение сложное и требует разговоров с другими членами НАТО, подчеркнул польский премьер.

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Польша наконец-то заговорила о прикрытии неба над Западом Украины / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Польский премьер Дональд Туск допустил возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если те будут лететь в направлении Польши. О разработке соответствующего механизма шла речь на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, 8 июля.

Зеленский отметил, что этот пункт содержится в подписанных с Польшей специальных договоренностях. Однако какой именно формат будет иметь этот механизм - не уточнил.

"Особенно мы благодарны за специальные договоренности. В соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма по сбитию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши", - сказал Зеленский.

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Также из слов Зеленского следует, что стороны еще не обсудили сроки реализации этого механизма - все пока только на уровне разговоров команд обоих политиков.

В свою очередь, премьер Туск уточнил, что речь идет о ракетах и снарядах, которые направляются в Польшу, но еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Эту идею, считает Туск, должны поддержать и другие члены НАТО.

"С такой мыслью, чтобы пробовать их сбить, не дожидаясь, когда они влетят на территорию натовскую. И это кажется абсолютно логичным. Мы нуждаемся в однозначном сотрудничестве с НАТО, потому что такие акции потребуют общей натовской ответственности. Это и в интересах Польши, и в интересах Украины. В документе мы указали, что будем требовать разговоров по этому поводу, в частности разговоров с союзниками из государств НАТО", - пояснил глава польского правительства.

Он добавил, что это - дело серьезное, но еще не завершенное.

"Будем разговаривать с союзниками, как такие действия организовать", - отметил Туск.

В то же время Польша не может "так просто" передать МиГ, потому что они выполняют задачи на территории Польши, выполняя и натовские миссии. Но как только страны НАТО позволят заменить эти самолеты другой авиацией, Польша как можно быстрее реализует такое решение, согласился Туск.

Польша отказывалась сбивать ракеты РФ - что стоит знать

За весь период полномасштабного вторжения российские ракеты неоднократно нарушали воздушное пространство Польши и возвращались на территорию Украины, таким образом обманывая своими маршрутами ПВО ВСУ.

Однако Варшава отказывалась сбивать российские цели, поскольку это якобы угрожало эскалацией и вовлечением в войну стран НАТО. Вооруженные силы Польши только поднимали авиацию и фактически "провожали" ракеты, направлявшиеся атаковать украинские города.

По словам Зеленского, Украина была готова подписать все необходимые документы, которые уберегли бы другие страны от ответственности в случае разрушения или повреждения каких-либо объектов.

Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

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