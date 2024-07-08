Массированный обстрел 8 июля: Украина инициирует созыв Совбеза ООН - Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что странам нужно вместе работать для того, чтобы привлечь виновных в обстреле Украины к ответственности.

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Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за ракетных ударов РФ / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует созыв Совета безопасности ООН после массированного российского ракетного удара по Украине 8 июля. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Польши.

"Каждому, кто пострадал, предоставляется необходимо помощь. И обязательно мы все должны работать над тем, что привлечь Россию к ответственности за террор и Путина за приказ отдавать удар", - сказал он.

Президент заявил, что Россия уже распространяет ложные сообщения о том, что разрушения в "Охматдете" якобы вызваны украинской противовоздушной обороной.

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