Массированный обстрел 8 июля: Украина инициирует созыв Совбеза ООН - Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что странам нужно вместе работать для того, чтобы привлечь виновных в обстреле Украины к ответственности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует созыв Совета безопасности ООН после массированного российского ракетного удара по Украине 8 июля. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Польши.
"Каждому, кто пострадал, предоставляется необходимо помощь. И обязательно мы все должны работать над тем, что привлечь Россию к ответственности за террор и Путина за приказ отдавать удар", - сказал он.
Президент заявил, что Россия уже распространяет ложные сообщения о том, что разрушения в "Охматдете" якобы вызваны украинской противовоздушной обороной.
видео дня
Новость дополняется....
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред