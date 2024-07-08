Зеленский прибыл в Варшаву: польские СМИ раскрыли детали визита

Владимир Зеленский во время визита подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности

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Владимир Зеленский прибыл в Польшу / Коллаж: Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Польши Варшаву с визитом в понедельник, 8 июля.

В ближайшее время он встретится с руководством Польши, сообщает RMF24.

В частности, запланирована встреча с премьером Польши Дональдом Туском. Около 13:00 по Варшаве (14:00 по Киеву) ожидается их совместная пресс-конференция.

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После того состоится встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ожидается, что Зеленский поблагодарит польских лидеров за поддержку Украины и сообщит о ситуации на фронте. Также они скоординируют позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

Подробности визита Зеленского в Польшу

Как пишет издание WProst, ожидается, что Зеленский во время визита подпишет соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности.

По данным издания, сначала Зеленский встретится с премьер-министром Дональдом Туском в канцелярии премьер-министра, а в 15:00 отправится в президентский дворец для беседы с президентом Анджеем Дудой.

По неофициальным данным, Владимир Зеленский должен отправиться из Варшавы в Вашингтон, где завтра начинается саммит НАТО.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества - военного, политического, финансового и гуманитарного. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.

Соглашения по безопасности - последние новости по теме

Напомним, 13 июня, президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение по безопасности, направленное на военную и финансовую поддержку Украины в течение 10 лет.

Также Главред рассказал об основных положениях двустороннего соглашения Украины и США. Соглашение не является альтернативой вступления Украины в НАТО, а лишь станет Киеву военной поддержкой на пути в Альянс.

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский посетил Бельгию, чтобы подписать еще одно соглашение по безопасности, а также встретиться с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером.

/ Инфографика: Главред

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