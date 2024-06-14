О чем двустороннее соглашение по безопасности Украины и США: кратко

Соглашение не является альтернативой вступления Украины в НАТО, а лишь станет Киеву военной поддержкой на пути к Альянсу.

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Байден и Зеленский встретились на полях саммита "Большой семерки" в Италии / Коллаж Главреда. Фото: ОП

В четверг вечером, 13 июня, президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение по безопасности, направленное на военную и финансовую поддержку Украины на дальнейшие 10 лет.

Основные положения двустороннего соглашения Украины и США - читайте на Главреде ниже.

24 часа на реагирование в случае нового нападения РФ

Согласно опубликованному тексту, США в случае нового нападения РФ на Украину должны будут (по возможности) в течение 24 часов собрать встречу на высшем уровне, чтобы обсудить дальнейшие шаги и потребности ВСУ в обороне.

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Сам Байден после подписания соглашения подчеркнул, что Соединенные Штаты не собираются направлять в Украину свои войска.

Упоминается введение новых санкций, экспортного контроля в отношении агрессора, немедленный обмен развединформацией.

Среди прочего, речь идет о программах подготовки и военного образования для украинских военнослужащих, предоставление вооружения, совместные военные учения / маневры, постоянное совместное планирование для противостояния угрозам обеих стран, сотрудничество в сфере кибербезопасности и разминирования, содействие безопасности в Черном море.

Закупка F-16, кораблей и ПВО

Америка, в том числе, обязуется помочь Украине в развитии многоуровневой ПВО и ПРО с учетом уже переданных западных ЗРК.

Более того, США обязуются поддерживать приобретение наземных систем, боеприпасов, БПЛА и тому подобное.

США будут работать с союзниками над обновлением украинских Воздушных сил - "в частности над закупкой эскадрилий современных истребителей, обеспечением, вооружением и соответствующей подготовкой для поддержки возможностей истребителей четвертого поколения (включая, но не ограничиваясь, многоцелевыми самолетами F-16)".

Упоминается и о защите в Черном и Азовском морях. США вместе с партнерами обязуются поставлять средства для ВМС - системы береговой обороны, разведку морских пространств, беспилотные системы и надводные суда, в том числе патрульные и речные корабли, военно-морские огневые средства, средства противоминной борьбы на море и другие виды вооружений.

Борьба с коррупцией и защита энергосистемы

Также Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем поддерживать усилия в восстановлении и укреплении энергобезопасности, в частности путем ее децентрализации. Речь идет об инвестициях, партнерстве в оборонной отрасли, борьбе с коррупцией и тому подобное.

Отдельно в соглашении по безопасности прописано усиление реформы украинского правосудия, внедрение антикоррупционных мер, включая укрепление НАБУ и САП.

Замораживание российских активов и санкции

Указывается, что активы России будут замороженными до тех пор, пока Россия не оплатит все нанесенные Украине убытки. Соединенные Штаты "изучают все возможные пути" использования этих активов для поддержки Украины "в соответствии с внутренним и международным правом".

Санкции против РФ и дальше продолжат вводить.

США отмечают, что "Украина не будет в безопасности до тех пор, пока ее суверенитет и территориальная целостность не будут полностью восстановлены путем установления справедливого мира, который будет уважать права Украины в соответствии с международным правом, включая Устав ООН".

Указанное двустороннее соглашение по безопасности предусматривает заключение дальнейших соглашений или договоренностей, необходимых для его выполнения.

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