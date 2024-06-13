Историческое соглашение по безопасности: Байден и Зеленский озвучили сверхважные подробности

США и Украина подписали историческое соглашение по безопасности сроком на 10 лет.

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Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали важнейшее историческое соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Это произошло на полях саммита G7. После подписания соглашения Зеленский и Байден выступили с пресс-конференцией.

Гарантии безопасности

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден сразу отметил, что главной целью этого соглашения по безопасности является укрепление защиты Украины.

видео дня

"Любой длительный мир для Украины должен подкрепляться ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем", - сказал Байден.

Подписанное сегодня соглашение между США и Украиной предусматривает ряд обязательств перед Соединенными Штатами:

расширение обмена разведданными;

продолжением подготовки украинских военных на военных базах Европы и США;

усиление взаимодействия между вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО;

инвестиции в военно-промышленную базу;

развитие сотрудничества с партнерами Украины;

поддержка экономического и энергетического восстановления, после масштабных ударов России по энергетической сети.

США не будут отправлять американских военных в Украину, но продолжат предоставлять оружие и боеприпасы.

Это соглашение ускорит евроинтеграцию Украины и обязывает Украину внедрять демократические, экономические реформы и реформы безопасности в соответствии с программами вступления в ЕС и НАТО.

"Этими шагами США усиливают давление на Россию. Вчера Госказначейство США дало четко понять: любой банк где-либо в мире, компании или отдельные лица имеют риски санкций против себя, если они сотрудничают с Россией. Мы добавили около 300 санкций против лиц или компаний, в них входят те юридические или физические лица, которые поставляют России для военного производства элементы: микроэлектронику, машиностроение и другие материалы", - добавил Байден.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим, ведь это соглашение является самым прочным с начала независимости государства.

"Это соглашение о сотрудничестве, а значит о том, как наши государства станут крепче. В соответствии с положениями соглашения, во-первых, оно содержит очень подробную юридически-обязательственную часть. И это означает, уверенность американской поддержки для нашей украинской независимости. Во-вторых, пункты США опираются на постоянство безопасности и оборонной поддержки не только на время этой войны, но и на период мира после нее, и мы бесспорно обеспечим это", - сказал Зеленский.

В документе также прописаны положения о передаче важного для Украины вооружения. К тому же соглашение четко утверждает, что американская поддержка направлена на победу Украины в войне.

Передача эскадрилий с F-16

Зеленский заявил, что Украина будет получать целые боевые эскадрильи, которые будут включать не только F-16. В одну эскадрилью входит 12 самолетов.

"Соглашение имеет хорошие положения по вооружению. Очень конкретно по системам Patriot, по поставке боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, именно эскадрилий, которые включают F-16, но не ограничиваются ими", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео о подписании соглашения с США о гарантиях безопасности:

Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности / фото: скриншот

Передача Patriot

Байден отметил, что 5 стран готовы передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

"Мы имеем поддержку пяти стран о предоставлении систем Patriot. Также мы даем знать странам, которые ждут от нас поставки Patriot в будущем, что им придется подождать. Мы все будем передавать сейчас Украине", - сказал Байден.

В то же время Владимир Зеленский сразу заявил, что Украина немедленно нуждается в семи таких системах ПВО.

"Мы срочно нуждаемся в семи системах Patriot. Мы обсуждали возможность получить пять из них, это правда. И мы работаем над этим. Это не значит, что они будут у нас завтра, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", - сказал Зеленский.

Китай будет помогать РФ?

Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Тот пообещал, что не будет предоставлять России оружие для войны против Украины.

"У меня был телефонный разговор с лидером Китая (в апреле 2023 года - ред.), тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", - сказал Зеленский.

Байден добавил, что КНР не предоставляет России готовое оружие, но может передавать свои технологии, что также можно считать помощью.

Подписаны соглашения о работе в сфере безопасности

Напомним, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Как ранее сообщал Главред, 16 февраля президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году. Ранее в тот же день Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.

Кроме этого, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

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