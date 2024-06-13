УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Историческое соглашение по безопасности: Байден и Зеленский озвучили сверхважные подробности

Ангелина Подвысоцкая
13 июня 2024, 23:17
34
США и Украина подписали историческое соглашение по безопасности сроком на 10 лет.
Байден, Зеленский
Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали важнейшее историческое соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Это произошло на полях саммита G7. После подписания соглашения Зеленский и Байден выступили с пресс-конференцией.

Гарантии безопасности

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден сразу отметил, что главной целью этого соглашения по безопасности является укрепление защиты Украины.

видео дня

"Любой длительный мир для Украины должен подкрепляться ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем", - сказал Байден.

Подписанное сегодня соглашение между США и Украиной предусматривает ряд обязательств перед Соединенными Штатами:

  • расширение обмена разведданными;
  • продолжением подготовки украинских военных на военных базах Европы и США;
  • усиление взаимодействия между вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО;
  • инвестиции в военно-промышленную базу;
  • развитие сотрудничества с партнерами Украины;
  • поддержка экономического и энергетического восстановления, после масштабных ударов России по энергетической сети.

США не будут отправлять американских военных в Украину, но продолжат предоставлять оружие и боеприпасы.

Это соглашение ускорит евроинтеграцию Украины и обязывает Украину внедрять демократические, экономические реформы и реформы безопасности в соответствии с программами вступления в ЕС и НАТО.

"Этими шагами США усиливают давление на Россию. Вчера Госказначейство США дало четко понять: любой банк где-либо в мире, компании или отдельные лица имеют риски санкций против себя, если они сотрудничают с Россией. Мы добавили около 300 санкций против лиц или компаний, в них входят те юридические или физические лица, которые поставляют России для военного производства элементы: микроэлектронику, машиностроение и другие материалы", - добавил Байден.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим, ведь это соглашение является самым прочным с начала независимости государства.

"Это соглашение о сотрудничестве, а значит о том, как наши государства станут крепче. В соответствии с положениями соглашения, во-первых, оно содержит очень подробную юридически-обязательственную часть. И это означает, уверенность американской поддержки для нашей украинской независимости. Во-вторых, пункты США опираются на постоянство безопасности и оборонной поддержки не только на время этой войны, но и на период мира после нее, и мы бесспорно обеспечим это", - сказал Зеленский.

В документе также прописаны положения о передаче важного для Украины вооружения. К тому же соглашение четко утверждает, что американская поддержка направлена на победу Украины в войне.

Передача эскадрилий с F-16

Зеленский заявил, что Украина будет получать целые боевые эскадрильи, которые будут включать не только F-16. В одну эскадрилью входит 12 самолетов.

"Соглашение имеет хорошие положения по вооружению. Очень конкретно по системам Patriot, по поставке боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, именно эскадрилий, которые включают F-16, но не ограничиваются ими", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео о подписании соглашения с США о гарантиях безопасности:

Зеленский
Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности / фото: скриншот

Передача Patriot

Байден отметил, что 5 стран готовы передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

"Мы имеем поддержку пяти стран о предоставлении систем Patriot. Также мы даем знать странам, которые ждут от нас поставки Patriot в будущем, что им придется подождать. Мы все будем передавать сейчас Украине", - сказал Байден.

В то же время Владимир Зеленский сразу заявил, что Украина немедленно нуждается в семи таких системах ПВО.

"Мы срочно нуждаемся в семи системах Patriot. Мы обсуждали возможность получить пять из них, это правда. И мы работаем над этим. Это не значит, что они будут у нас завтра, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", - сказал Зеленский.

Китай будет помогать РФ?

Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Тот пообещал, что не будет предоставлять России оружие для войны против Украины.

"У меня был телефонный разговор с лидером Китая (в апреле 2023 года - ред.), тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", - сказал Зеленский.

Байден добавил, что КНР не предоставляет России готовое оружие, но может передавать свои технологии, что также можно считать помощью.

Подписаны соглашения о работе в сфере безопасности

Напомним, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Как ранее сообщал Главред, 16 февраля президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году. Ранее в тот же день Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.

Кроме этого, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Зеленский вторжение России Джо Байден гарантии безопасности
Реклама

Главное за день

Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главное

Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главное

23:42 Украина
Историческое соглашение по безопасности: Байден и Зеленский озвучили сверхважные подробности

Историческое соглашение по безопасности: Байден и Зеленский озвучили сверхважные подробности

23:17 Политика
"Он дал слово": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с Си Цзиньпином

"Он дал слово": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с Си Цзиньпином

23:07 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы 23931

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда 9928

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов 2618

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

Китай пропихивает свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается 1919

Китай "пропихивает" свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается

Последние новости

23:42

Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главное

23:17

Историческое соглашение по безопасности: Байден и Зеленский озвучили сверхважные подробностиВидео

23:07

"Он дал слово": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с Си Цзиньпином

22:47

Татьяну Лазареву объявили в розыск в РФ - мнение новоиспеченной "уголовницы"

22:45

"Мне нравится эта пара": кума Константина Меладзе высказалась о фиктивности его развода с Брежневой

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – ОгрызкоЧерез 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко
22:12

"Что это натворили": Тина Кароль заговорила о свадьбе

21:53

По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине

21:48

"Не на ровном месте пришли": сын предательницы Повалий оправдал российских оккупантов

21:44

Официально: G7 согласовала Украине $50 млрд от доходов российских активов

Реклама
21:29

Дантес признался, есть ли у него бронь от мобилизации, и поблагодарил Минкульт

21:29

Легендарный телеведущий рассказал, почему пропало его общение с Данилко

21:22

Медведев сдал Путина с потрохамимнение

21:01

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбуВидео

21:01

Украина и США подписали историческое соглашение по безопасности

20:53

От этого не застрахованы: РФ может ужесточить ракетные удары по Украине

20:38

Новый скандал: Дженнифер Лопес поймали на странном обращении с подчиненными

20:28

"Слышала странные звуки": женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам

19:57

Лучше, чем в магазине: чем полезно домашнее вино из вишни в трехлитровой банке

19:44

Как правильно исповедоваться: с чего начать и как прийти к покаяниюВидео

19:36

Будут сильные ливни и похолодание: когда в Украину вернется жара

Реклама
19:28

Не поборол схемы, а возглавил их? Эксперт о налоговых махинациях заместителя генпрокурора Вербицкого

19:13

Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результатыВидео

18:55

Не всем военнообязанным придется проходить ВВК: что известно

18:51

Графики отключения света 14 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:38

Вето Орбана сняли: НАТО одобрило новый план поддержки Украины

18:27

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банкуВидео

17:57

Какие именно территории РФ будут под ударом американским оружием: четкий ответ Остина

17:53

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

17:53

Рамштайн-23: США оставили Украину "без новостей" о новых Patriot

17:47

Формируется "подводная морская пехота": ситуация на острове Нестрига изменилась

17:30

Звездная ведущая шоу Танці з зірками впервые показала лицо новорожденного сына

17:12

Зачем чистить язык: мало кто об этом догадываетсяВидео

17:06

Всего два запрета: что нельзя делать 14 июня

17:06

"Усик, я иду за тобой": Фьюри "распетушился" и попытался испугать украинского чемпиона

16:55

Китай "пропихивает" свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается

16:45

Польша категорически против передачи систем Patriot Украине: назвали причины

16:35

"Я умру на своем огороде": Светлана Лобода призналась, где сейчас ее семья

16:25

Тейлор Свифт на концерте опозорилась "сопливым инцидентом"Видео

16:04

ВСУ устроили для РФ новую "Чернобаевку": полковник назвал направление и раскрыл детали

15:52

Как сейчас выглядят дети-актеры из "Моей прекрасной няни"

Реклама
15:49

Возмещение неуплаченных налогов можно ускорить, чтобы средства быстрее пошли на ВСУ - Вербицкий

15:37

Как проверить, правильно ли начислили пенсии и не попасть впросак

15:25

Света не будет дольше: в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе

15:19

Само отвалится: как за 30 минут удалить жир из духовки без трения и химии

14:56

У россиян "что-то пошло не так": ВСУ сообщили о больших потерях врага на Юге

14:51

Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot: в Минобороны ФРГ сделали заявление

14:45

Тайно и эффективно: ВСУ устроили "жаркий курортный сезон" в Крыму - Братчук

14:41

"Путевка в ужас": Виталий Козловский рассказал, как семья и служба изменили его

14:10

ВСУ ударили по имперским амбициям РФ: в США озвучили потери оккупантов

13:59

РФ усиливает позиции: Гетьман заявил о второй волне наступления на Харьковщине

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять