Сотрудничество безопасности: Зеленский и Шольц подписали важный договор для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию с рабочим визитом. Глава государства прибыл в ведомство Федерального канцлера Германии в Берлине, где состоялись переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
"Сегодня мы с Олафом Шольцом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии относительно санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов", - сообщил президент Украины в своем Telegram-канале.
Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего вооруженного нападения России на Украину.
Зеленский и Шольц также обсудили "дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах", а также поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО.
Смотрите видео о том, как Зеленский и Шольц подписали соглашение:
Напомним, что 17 февраля Владимир Зеленский встретится с Макроном. Глава Украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.
Президент Украины анонсировал усиление на фронте. По его словам, планируется усиление средствами РЭБ и дронами. Глава государства заявил в своем обращении, что командные позиции будут тоже укреплены.
Больше интересных новостей:
- В США затягивают помощь Украине, к Байдену едет Шольц: в Bloomberg узнали детали
- Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой": Шольц предупредил Запад
- "Угроза со стороны России": Шольц призвал Запад к масштабному производству оружия