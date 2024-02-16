Сотрудничество безопасности: Зеленский и Шольц подписали важный договор для Украины

Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год.

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Зеленский и Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию с рабочим визитом. Глава государства прибыл в ведомство Федерального канцлера Германии в Берлине, где состоялись переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

"Сегодня мы с Олафом Шольцом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии относительно санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов", - сообщил президент Украины в своем Telegram-канале.

Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего вооруженного нападения России на Украину.

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Зеленский и Шольц также обсудили "дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах", а также поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО.

Зеленский прибыл в Германию / скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Смотрите видео о том, как Зеленский и Шольц подписали соглашение:

Напомним, что 17 февраля Владимир Зеленский встретится с Макроном. Глава Украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

Президент Украины анонсировал усиление на фронте. По его словам, планируется усиление средствами РЭБ и дронами. Глава государства заявил в своем обращении, что командные позиции будут тоже укреплены.

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