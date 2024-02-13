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Мощное укрепление на трех направлениях: Зеленский анонсировал усиление на фронте

Алексей Тесля
13 февраля 2024, 21:46
Александр Сырский и Рустем Умеров уже посетили самые горячие точки фронта, сообщил президент.
Мощное укрепление на трех направлениях: Зеленский анонсировал усиление на фронте
Владимир Зеленский рассказал об усилении на фронте / колаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал усиление Сил обороны на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях фронта.

По его словам, планируется усиление средствами РЭБ и дронами. Такое заявление глава государства сделал в обращении, опубликованном в Telegram.

"Фронт, и в частности, Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки … Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", - заявил он.

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По словам главы государства, новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров уже посетили наиболее горячие точки фронта и доложили о ситуации.

"(Они – ред.) решают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Ранее Александр Сырский рассказал о новом этапе войны. Украинские защитники переходят к обороне, истощая противника и нанося ему максимальные потери, пояснил главком ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ укрепляют плацдарм в Крынках. Удачными действиями отличились бойцы морской пехоты из 35-ой отдельной бригады.

Как сообщалось ранее, Александр Тарнавский рассказал о ситуации на фронте. Украинские воины ликвидируют захватчиков по всей линии фронта и на всех направлениях обороны в войне с Россией.

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Владимир Зеленский Александр Сырский война России и Украины
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