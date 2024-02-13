Мощное укрепление на трех направлениях: Зеленский анонсировал усиление на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал усиление Сил обороны на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях фронта.
По его словам, планируется усиление средствами РЭБ и дронами. Такое заявление глава государства сделал в обращении, опубликованном в Telegram.
"Фронт, и в частности, Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки … Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад", - заявил он.
По словам главы государства, новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров уже посетили наиболее горячие точки фронта и доложили о ситуации.
"(Они – ред.) решают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление", - добавил Зеленский.
Ситуация на фронте
Ранее Александр Сырский рассказал о новом этапе войны. Украинские защитники переходят к обороне, истощая противника и нанося ему максимальные потери, пояснил главком ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ укрепляют плацдарм в Крынках. Удачными действиями отличились бойцы морской пехоты из 35-ой отдельной бригады.
Как сообщалось ранее, Александр Тарнавский рассказал о ситуации на фронте. Украинские воины ликвидируют захватчиков по всей линии фронта и на всех направлениях обороны в войне с Россией.
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