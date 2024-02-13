ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

Вооруженные силы Украины на поле боя перешли от наступления к обороне, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, новый этап ведения войны против РФ заключается в истощении сил противника. С таким заявлением он выступил в интервью ZDF.
"Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции - истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны", - подчеркнул главком ВСУ.
Он также обратил внимание на то, что основная ценность для Украины - жизнь военных, поэтому ВСУ не могут позволить себе действовать аналогично РФ, не ценя жизни воинов.
"Мы не можем позволить себе такое отношение, как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов", - добавил Сырский.
Ситуация на фронте
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Валерия Залужного о том, что война зашла в "тупик". Глава украинского государства отметил, что это не совсем так. Он указал на успехи, которых удалось достичь украинским военным во время атак на Крым.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ. Добиться большего успеха украинским военным помешало превосходство оккупантов в воздухе.
Как сообщалось ранее, ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия. Недостаток артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи по безопасности, могут создать неопределенность в оперативных планах ВСУ.
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