ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия: в ISW рассказали о наступлении РФ

Недостаток артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи по безопасности, могут создать неопределенность в оперативных планах ВСУ.

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У ВСУ не хватает оружия, чтобы вести оборону / коллаж: Главред: фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

В свежем отчете Института изучения войны сообщили, что российские оккупационные войска пользуются дефицитом боеприпасов в Украине и неспособностью Сил обороны вести достаточную контрбатарейную борьбу. Российская артиллерия пользуется этим.

Аналитики ISW ссылаются на отчет украинской организации из открытых источников Frontelligence Insight от 1 февраля. В нем отмечается, что с конца 2022 до начала 2023 года российские войска создавали стационарные артиллерийские огневые позиции на длительное время, когда нехватка боеприпасов ограничивала украинские возможности контрбатарейной борьбы.

По данным Frontelligence, в январе 2024 года захватчики начали концентрировать свою артиллерию подобным образом, что свидетельствует о повторной нехватке украинскими войсками артиллерийских боеприпасов.

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"Главное управление разведки сообщило, что украинские войска иногда могут наносить удары по российской артиллерии, но в целом им не хватает боеприпасов для ведения эффективного контрбатарейного огня. По данным фронтовой разведки, это позволяет российской артиллерии в значительной степени уничтожать населенные пункты, что практически делает невозможным оборону населенных пунктов украинскими силами", - говорится в отчете.

Кроме того, Frontelligence отмечает, что, по данным Главного управления разведки, многим украинским беспилотникам не хватает дальности полета для поражения многочисленных российских артиллерийских установок, размещенных на расстоянии от 15 до 24 километров от линии фронта. Поэтому западные и украинские официальные лица недавно отметили потребность армии в артиллерийских боеприпасах.

По данным ISW, нехватка артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи по безопасности, могут создать неопределенность в оперативных планах ВСУ, что будет побуждать украинские войска к большему использованию боеприпасов.

"Это может заставить украинские войска принимать сложные решения о приоритетности определенных участков фронта над теми участками, где ограниченные территориальные потери являются наименее разрушительными", - говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте: что известно

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