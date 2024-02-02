40 тысяч солдат перешли в наступление: в ВСУ опровергли потерю Табаевки

В ВСУ отметили, что Силы обороны продолжают держать оборону на Купянско-Лиманском направлении и опровергли информацию о захвате Табаевки.

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В ВСУ отреагировали на информацию о захвате села на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

Село Табаевка в Харьковской области не находится под контролем российских оккупационных войск. Силы обороны Украины продолжают удерживать оборону на этом направлении фронта, нанося значительные потери наступающим войскам врага. Об этом в эфире телекмарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Илья Евлаш.

"Линия противостояния в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остается очень динамичной. Противник продолжает наступательные действия, в частности, недалеко от населенного пункта Купянск, а также возле Табаевки: за нее идут тяжелые бои. Сейчас село не находится под контролем оккупантов, там продолжаются артиллерийские дуэли", - сказал он.

По данным Евлаша, украинские защитники на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки уничтожили более 228 оккупантов и 75 образцов вооружения, в том числе танки, боевые машины пехоты, комплексы видеонаблюдения и разного типа полевые средства РЭБ.

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Он также отметил, что для наступательных операций на этом направлении российские оккупационные войска собрали значительное количество личного состава и техники.

"Если конкретно брать Купянское направление, то враг там держит около 40 тыс. своего личного состава, более 500 танков, 650 ББМ, 430 артсистем и еще более 150 РСЗО. Если брать Лиманское, то там враг сосредоточил почти 57 тысяч оккупантов, также 500 танков, более 110 ББМ, 534 артиллерийские системы и почти 200 РСЗО. То есть вместе это достаточно мощные силы", - сказал спикер.

Он добавил, что противник не собирается отказываться от своих намерений продолжать готовить свои резервы. Кроме того, в ВСУ не видят никаких оснований считать, что противник планирует прекратить свои боевые действия в ближайшее время.

Евлаш подчеркнул, что основная задача Сил обороны сейчас заключается в удержании обороны и снижении наступательного потенциала врага.

Наступление россиян на востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское военно-политическое командование готовит новое наступление под Харьковом.

Российские войска могут осуществить нападение на приграничные районы Харьковской области в течение ближайших недель.

В то же время, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо отметил, что по состоянию на сейчас нет угрозы повтороного наступления россиян на Харьков.

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