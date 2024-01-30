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В РФ "захват" Табаевки приравняли к взятию Берлина: в ВСУ раскрыли ложь оккупантов

Анна Ярославская
30 января 2024, 11:16
Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции. 29 января армия РФ понесла значительные потери в личном составе и технике.
Табаевка, ВСУ
В ВСУ опровергли заявления РФ об оккупации Табаевки / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты не смогли захватить Табаевку Харьковской области. Сейчас Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции. Об этом заявил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

По его словам, вчера армия РФ понесла значительные потери в личном составе и технике.

Фитьо также заявил, что для российского общества оккупация села Табаевка будет представлена как взятие Берлина, несмотря на то, что это населенный пункт, в котором ранее проживали менее 45 человек.

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Спикер объяснил, что накануне выборов президента в России, оккупанты пытаются подать диктатору Владимиру Путину хоть какие-то победы.

"К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крохмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка, это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу, как взятие Берлина. Любая победа, которая имеет административное название, для них это просто что-то невероятное", - сказал Фитьо.

Заявления РФ о захвате Табаевки

Табаевка расположена в низине, в болотистой местности, что значительно усложняет контроль над населенным пунктом.

28 января российская армия заявила о прорыве в село Табаевка. Также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты подтвердили украинские аналитики. Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе.

Минобороны РФ также утверждало, что оккупанты якобы захватили Табаевку. Однако в ISW не наблюдали визуального подтверждения этого заявления, а представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо 29 января сообщил, что в этом районе продолжаются бои, но российские силы не захватили населенный пункт.

Эксперт Александр Мусиенко заявил, что оккупанты РФ движутся в сторону села Табаевка на Харьковщине, ведь стремятся взять под контроль важную дорогу из Купянска в оккупированное Сватово в Луганской области.

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