В РФ "захват" Табаевки приравняли к взятию Берлина: в ВСУ раскрыли ложь оккупантов

Российские оккупанты не смогли захватить Табаевку Харьковской области. Сейчас Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции. Об этом заявил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.
По его словам, вчера армия РФ понесла значительные потери в личном составе и технике.
Фитьо также заявил, что для российского общества оккупация села Табаевка будет представлена как взятие Берлина, несмотря на то, что это населенный пункт, в котором ранее проживали менее 45 человек.
Спикер объяснил, что накануне выборов президента в России, оккупанты пытаются подать диктатору Владимиру Путину хоть какие-то победы.
"К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крохмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка, это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу, как взятие Берлина. Любая победа, которая имеет административное название, для них это просто что-то невероятное", - сказал Фитьо.
Заявления РФ о захвате Табаевки
Табаевка расположена в низине, в болотистой местности, что значительно усложняет контроль над населенным пунктом.
28 января российская армия заявила о прорыве в село Табаевка. Также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты подтвердили украинские аналитики. Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе.
Минобороны РФ также утверждало, что оккупанты якобы захватили Табаевку. Однако в ISW не наблюдали визуального подтверждения этого заявления, а представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо 29 января сообщил, что в этом районе продолжаются бои, но российские силы не захватили населенный пункт.
Эксперт Александр Мусиенко заявил, что оккупанты РФ движутся в сторону села Табаевка на Харьковщине, ведь стремятся взять под контроль важную дорогу из Купянска в оккупированное Сватово в Луганской области.
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