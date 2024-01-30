РФ наступает на нескольких направлениях: в ISW рассказали о ситуации на фронте

Минобороны РФ утверждало, что оккупанты якобы захватили Табаевку. Однако аналитики не наблюдали визуального подтверждения этого заявления.

https://glavred.info/ukraine/rf-nastupaet-na-neskolkih-napravleniyah-v-isw-rasskazali-o-situacii-na-fronte-10537280.html Ссылка скопирована

На многих участках фронта идут позиционные бои / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты атакуют позиции ВСУ на нескольких направлениях. На многих участках фронта идут позиционные бои. Детали раскрыли в отчете аналитики Института изучения войны.

Минобороны РФ утверждало, что оккупанты якобы захватили Табаевку. Однако в ISW не наблюдали визуального подтверждения этого заявления, а представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо 29 января сообщил, что в этом районе продолжаются бои, но российские силы не захватили населенный пункт.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного.

видео дня

Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, показывают, что российские войска добились незначительного успеха в лесополосе к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к Торскому и Ямполевке.

29 января российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Бахмута, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не последовало.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-восточную окраину Авдеевки.

Российские блоггеры утверждали, что силы РФ якобы продвинулись в районе Георгиевки и Новомихайловки.

Позиционные бои шли возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Российские силы недавно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области к северу от Приютного.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои шли к северу от Приютного, вблизи Золотой Нивы и Старомайорского.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, показывают, что российские войска недавно добились незначительного успеха в пределах Крынок на левом берегу Херсонской области.

Ситуация на фронте - последние новости

Эксперт Александр Мусиенко заявил, что оккупанты РФ движутся в сторону села Табаевка на Харьковщине, ведь стремятся взять под контроль важную дорогу из Купянска в оккупированное Сватово в Луганской области.

28 января российская армия заявила о прорыве в село Табаевка, также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты подтвердили украинские аналитики . Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Украинский военный Роман Гасько заявил, что Украина постепенно проигрывает войну, которую начал российский диктатор Владимир Путин.По его словам, Украина значительно уступает врагу в инженерных сооружениях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.