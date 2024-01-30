РФ наступает на нескольких направлениях: в ISW рассказали о ситуации на фронте

Российские оккупанты атакуют позиции ВСУ на нескольких направлениях. На многих участках фронта идут позиционные бои. Детали раскрыли в отчете аналитики Института изучения войны.
Минобороны РФ утверждало, что оккупанты якобы захватили Табаевку. Однако в ISW не наблюдали визуального подтверждения этого заявления, а представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо 29 января сообщил, что в этом районе продолжаются бои, но российские силы не захватили населенный пункт.
Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного.
Геолокационные кадры, опубликованные 28 января, показывают, что российские войска добились незначительного успеха в лесополосе к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).
Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к Торскому и Ямполевке.
29 января российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Бахмута, однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не последовало.
Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-восточную окраину Авдеевки.
Российские блоггеры утверждали, что силы РФ якобы продвинулись в районе Георгиевки и Новомихайловки.
Позиционные бои шли возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки.
Российские силы недавно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области к северу от Приютного.
Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои шли к северу от Приютного, вблизи Золотой Нивы и Старомайорского.
Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, показывают, что российские войска недавно добились незначительного успеха в пределах Крынок на левом берегу Херсонской области.
Ситуация на фронте - последние новости
Эксперт Александр Мусиенко заявил, что оккупанты РФ движутся в сторону села Табаевка на Харьковщине, ведь стремятся взять под контроль важную дорогу из Купянска в оккупированное Сватово в Луганской области.
28 января российская армия заявила о прорыве в село Табаевка, также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты подтвердили украинские аналитики . Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Украинский военный Роман Гасько заявил, что Украина постепенно проигрывает войну, которую начал российский диктатор Владимир Путин.По его словам, Украина значительно уступает врагу в инженерных сооружениях.
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