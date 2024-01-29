Засада ВСУ и "море" огня: под Купянском бронеколонну РФ сожгли ПТУРами и дронами

Украинские защитники в ходе одного из боев в районе Синьковки на Купянском направлении Харьковской области уничтожили бронеколонну российский оккупантов, штурмовавшую позиции ВСУ.
Вражеские силы разгромила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского во взаимодействии с военными 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, говорится в материале Wall Street Journal.
"Эта засада демонстрирует, как Украина держит линию [фронта]", — пишут американские журналисты.
Отмечается, что четыре российских танка и БМП двигались узким путем сквозь минное поле и попали в засаду, устроенную украинскими защитниками.
"А затем удар нанесли украинцы. Противотанковая ракета попала в первую машину. Несмотря на это, остатки колонны все равно продолжали наступать. Когда они решили вернуться назад, было уже поздно", - пишут журналисты.
Уточняется, что украинский дрон сбросил взрывчатку на последнюю машину, заблокировав уход двух уцелевших вражеских бронемашин.
"[Российская] пехота выскочила из [подбитой] техники, пытаясь добраться до кучки голых деревьев — скудного укрытия от взрывчатки, которую сбрасывали [украинские] дроны. Отчаянно маневрируя, чтобы бежать, две уцелевшие машины подорвались на минах. Вокруг них сыпались кассетные боеприпасы", - описывают ход боя авторы материала.
Уточняется, что бой произошел в последние дни декабря 2023 года, однако подобные эпизоды случаются на этом направлении постоянно.
Что говорят в ВСУ
Подчеркивается, что разгром вражеской колонны является частью ежедневной работы 2-го батальона 30-й механизированной бригады ВСУ.
"Мы были готовы", — цитирует издание командира подразделения ВСУ, который наблюдал за боем из бункера неподалеку.
В материале резюмируется, что этот батальон ВСУ "отражает ежедневные атаки, подобные этой, с тех пор как российские войска перешли в наступление [на Купянском направлении] прошлой осенью".
По состоянию на конец января 2024 года оккупанты "пока мало продвинулись к своей цели — захвату Синьковки, что приблизило бы их к городу Купянск", добавили журналисты.
Ранее сообщалось о наступление войск РФ под Купянском. Россия постоянно будет пытаться взять реванш в Харьковской области, поскольку "вторая армия мира" ужасно проиграла бой за Харьков, отметил Иван Тимочко.
Россияне захватили село на Харьковщине и добились успеха в районе Купянска, считают аналитики Института изучения войны. Согласно оценкам американцев, оккупанты взяли населенный пункт Крахмальное. Также они предположили, что захватчики могут продвинуться на линии Сватово-Купянск-Кременная.
В ВСУ подтвердили отступление из села Крохмальное. Представитель войск Владимир Фитьо сказал, что оккупанты разрушили позиции в населенном пункте, поэтому было принято решение отвести войска.
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